Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить в выходные 21 и 22 ноября 2020 года

Тюмень в ноябре Фото: Виктория Стеблова

Впереди выходные, а это значит, что у тюменцев есть повод провести выходные в уютной приятной обстановке. Для этого прекрасно подойдут кинотеатры, горячие источники и различные развлекательные заведения. Впрочем, в предстоящие выходные городская афиша предлагает тюменцам и весьма насыщенный культурный досуг. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 21 и 22 ноября 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

21 НОЯБРЯ, СУББОТА

Открытие самого большого катка в Тюмени

Когда: 21 ноября.

Где: рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл», ул. Тимофея Чаркова, 60.

Подробности по телефону: +7 (3452) 50-08-87.

Погода в этом году позволяет парку зимних развлечений начать работу раньше обычного, поэтому техническое открытие намечено на 21 ноября. В этот день все желающие смогут посетить каток бесплатно! А вот само торжественное открытие самого большого катка в Тюмени пройдет 28 ноября. Посетителей ледовой площадки ждут 9-метровые горки, детская зона, чаша для большого костра и световая трасса.

Фото: Visit Tyumen

Экскурсия «Тобольский вояж»

Стоимость: 2300 рублей - взрослые, 2100 рублей - льготники.

Когда: 21 ноября в 8:00.

Где: Старт от ДК «Строитель».

Бронь: +7(905)826-35-20, +7(932)323-64-69.

Приглашаем провести выходной день в славном граде юга Тюменской области. Много в России древних городов, но существуют такие города, которые влекут человека. Один из них - город Тобольск, древняя духовная столица Сибири. Тобольск неизменно манит своей отдаленностью, суровостью и, одновременно, своей красотой и чудесами.

Фото: Visit Tyumen

Экскурсия "По литературным местам Тюмени" на двухэтажном автобусе

Когда: 21 ноября с 12:00.

Где: Старт от музея «Городская Дума» (ул. Ленина, 2).

Стоимость: 350 рублей - 1 этаж, 450 рублей - 2 этаж; лицам, достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), детям до 14 лет и инвалидам 1 этаж - 250 рублей, второй - 300 рублей.

На экскурсии вы узнаете о знаменитых писателях, которые посещали наш город, о писателях-земляках, о современных литераторах и журналистах, о том, какие улицы названы «литературными» именами, а также познакомитесь с историей первой библиотеки Тюмени и первой типографии.

Экскурсия "По литературным местам Тюмени". Фото: Афиша Тюмень

Вечерняя экскурсия «Ночь.Улица.Фонарь...Автобус»

Стоимость: от 250 рублей.

Когда: 21 ноября в 18:00.

Где: Старт экскурсии от остановки «Набережная».

Вы увидите город с необычной стороны, созерцая огни неоновых фонарей на Мосту Влюбленных и набережной, на Цветном бульваре и площади Памяти. А также сможете оценить классические формы Тюменского Драматического театра, и, конечно, узнать интересные истории о городе: об отдыхе по-тюменски, о «козах-бальмонтистках», о самых известных людях нашего края.

Фото: Афиша Тюмень

Экскурсия «Романтические истории императорского дома»

Стоимость: 700 рублей с группы от 1 до 5 человек.

Когда: 21 ноября в 16:00 и в 18:00 по предварительной записи.

Где: Исторический парк - Моя Россия.

Запись: 68-11-11.

Посетителей ждёт увлекательный рассказ о прекрасных дамах сердца императоров, о красивых и трагичных историях их любви. Не останутся без внимания интересные факты о первых сосланных в Сибирь царских невестах, о «золушке» на российском троне, тайной любви Елизаветы Петровны и других венценосных особ.

Фото: Visit Tyumen

22 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Тур выходного дня «В гости к народам Севера»

Стоимость: 1 500 рублей с человека, вместе с ужином – 2 700 рублей с человека.

Когда: 22 ноября.

Подробности и бронь: 8 (3452) 45-56-00.

Вас ждет хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лобаз, весельные обласа, оленьи нарты, дым костра, традиционный обряд очищения с цветными лентами и многое другое. Вы собственноручно испечете хлеб в печи, сделаете берестяную ложку, которой будете кушать северные ягоды, угоститесь ароматным травяным чаем.

Фото: Visit Tyumen

Театрализованная экскурсия «Тюмень кабацкая» (с угощением и персонажами) Стоимость: 1 000 рублей – взрослые.

Когда: 22 ноября в 18:00 (возвращение в 20:00).

Где: Старт от ресторана «Потаскуй» (ул. Хохрякова, 53 А).

Запись: +7 (932)93-70-88, +7 (905) 826-35-20

Экскурсия для настоящих сибиряков. Во время театрализованной экскурсии, гости побывают в старинных районах города, в которых встретятся с историческими персонажами.

Фото: Visit Tyumen

Песочная анимация «Щелкунчик»

Когда: 22 ноября в 12:00.

Где: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, "Музейляндия", ул.Советская, 63.

Стоимость: 200 рублей.

Детский центр «Музейляндия» приглашает маленьких зрителей погрузиться в атмосферу удивительной и мудрой сказки, которую знают и взрослые и дети. Песочная анимация «Щелкунчик» олицетворяет доброту, ум, смелость и любовь! После мероприятия дети самостоятельно попробуют создать своего персонажа на песочных столах.

Песочная анимация «Щелкунчик». Фото: Афиша Тюмень

Тур «Казачье подворье»

Стоимость: 2650 рублей с человека (взрослый билет); 2500 рублей с человека (дети до 18 лет).

Когда: 22 ноября.

По всем вопросам обращайтесь: 8 (3452)45-56-00.

Казаки и казачки встретят своих гостей с караваем, покажут свои владения и домашнее хозяйство (кабанов, коз, лошадей, гончих и борзых). После экскурсии по хозяйству, вас ждут танцы и песни. А после, вам предоставится уникальная возможность подержать в руках настоящую казацкую шашку и поучиться фланкировке у профессионалов своего дела.

В конце тура вас ждёт пир на весь мир с настоящим казачьими угощениями.