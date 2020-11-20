«Стираются номера на машине, что делать?»: как избежать наказания за испорченный номер на автомобиле

Автотранспорт. Фото: Pixabay

Во время использования автомобиля могут произойти разные неприятности. Например, может стереться госномер на машине. С такой проблемой к «Комсомольской правде» – Тюмень» обратилась читательница.

– Стираются автомобильные номера. Причем которые получены года 3-4 назад. Отсюда вопрос: могут ли оштрафовать за стертый номер? Как его поменять? Можно ли подкрасить или это уже будет нарушением ПДД? Специально их никто не стирает, просто от мойки машины они приходят в негодность, – рассказала девушка.

Проблема в том, что защитить номерные значки от стирания нельзя. Ведь ежедневно они подвергаются различным видам разрушения: реагенты, летящие из-под колес камни, агрессивное воздействие внешних факторов и много чего другого. За помощью мы обратились к начальнику отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжеле Борисовой.

– Объясните, пожалуйста, что означает нечитаемый номер?

– Нечитаемый номер – это когда не видно хотя бы один знак, будь то цифра или буква. Номер должен читаться человеческим глазом с расстояния 20 метров в дневное время суток.

– Что делать, если стерся лишь один из двух номеров?

– Необходимо его заменить. Сейчас этим занимаются определенные организации и не проблема заказать один номер. Ничего с ГИБДД согласовывать не нужно.

– Предусмотрены ли штрафы за нечитаемые номера?

– Да. Существует два вида штрафов. За нечитаемые номера по естественным причинам предусмотрен штраф в размере 500 рублей или предупреждение. За умышленное изменение видимости номерных символов применяется наказание в виде штрафа 5000 рублей или лишения прав на срок от 1 до 3 месяцев.

– Если у человека стерся какой-либо знак в госномере и он сам его подрисовывает, будет ли это считаться административным нарушением и наказываться штрафом?

– Если это сделано аккуратно и придает читаемость номеру, то ничего страшного.

Кстати, что касается самостоятельного подкрашивания номеров. Подкрашивать можно только символы, но основной фон трогать нельзя. Для этого лучше всего подойдет водостойкая краска или маркер. Видоизменять знаки строго запрещено.

Переделка одного номера в Тюмени автолюбителям обойдется от 500 рублей, всё зависит от типа номера и вида транспортного средства. Этот способ гораздо надежнее и стопроцентно поможет избежать штрафа.

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