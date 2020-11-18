Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 19 ноября 2020 года: пенсионерам бесплатно доставляют еду

Тюменским пенсионерам бесплатно доставляют еду. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 16 241 человек.

Всего зараженных: 16 241.

Количество смертей: 114.

Режим повышенной готовности: до 22 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 203 человека выздоровели (за весь период – 10 834), 15 детей заболели (из общего числа заболевших), 21 пациент на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 061 человек остается под медицинским наблюдением, 2 410 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 114 пациентов с коронавирусом.

В Тюменской области порядка двух тысяч волонтеров доставляют пенсионерам старше 65 лет продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства. Эти услуги пожилые люди получают бесплатно независимо от условий предоставления социального обслуживания. Продукты, естественно, оплачивают сами обратившиеся за помощью на горячую линию.

В Тюмени от коронавируса скончалась учитель русского языка и литературы средней школы № 5 Ольга Лыкова. Об этом сообщили в учебном заведении.

В Тюменской области действует обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Два дня назад им заблокировали льготные транспортные карты, однако некоторым их могут снова разблокировать.

За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 991 998 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 083 человека.