«Все хотят быть здоровыми, а мы знаем, как это сделать». Фото предоставлено "КП".

– Я хочу рассказать про мое выздоровление. Многие годы самым страшным месяцем для меня был май. Аллергия на цветение деревьев – малоприятная штука, в некоторые дни приходилось совсем не выходить из дома. Каждый день таблетки, спрей для носа – антиаллергический и сосудосуживающий, постоянное промывание слизистых, ежедневная влажная уборка, закрытые окна даже в жару... И это только приглушало симптомы, совсем их не убирая. Некомфортно, но привычно, из года в год. Зимой я прошла два курса лечения в медицинском центре «Главное здоровье», но, поскольку в феврале еще ничего не цветет, результата не ощутила. В мае привычно отметилась во всех постах знакомых аллергиков: «Да, ребята, нам предстоит тяжелый период, но мы его, как обычно, переживем» И стала ждать. Но ничего не произошло. Сначала я списала это на холодную погоду, потом на дождь, затем решила подождать – может быть, в этом году сезон цветения сместился, после – забыла. И только потом поняла, что все уже отцвело, а у меня – ничего. Даже не чихнула за весь месяц. Даже ни разу ничего не зачесалось. Аллергия была настолько привычной, что я до сих пор не могу в это поверить. Но это действительно так: ни единого симптома. Без таблеток и прочего традиционного вмешательства. Сейчас уже, кажется, что все это было давно и неправда. Но оно было. А теперь нет. В общем, я сейчас преданная поклонница медицинского центра «Главное здоровье, – рассказывает Юлия Грегуль.

Таких отзывов, как этот, немало. Все они пронизаны удивлением и чувством благодарности к врачам центра. В настоящее время здесь работают 23 сотрудника, из них врачей – 15.

Деятельность ведется по направлениям: терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, психотерапия, клиническая психология, косметология-дерматология, гинекология.

Подробности – на официальном сайте медицинского центра.

Фото предоставлено "КП".

Виктор Романенко, генеральный директор центра интегративной медицины «Главное здоровье», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии медико-технических наук:

– Уникальность нашего центра – в экологичности лечения (без применения химических и фармакологических препаратов), в использовании для помощи пациентам высокотехнологичного современного оборудования. Помимо стандартных методов академической медицины, которые ставят диагноз, основываясь на симптоматике, наши врачи, используя возможности диагностического аппаратно-комплекса АТМ, стремятся докопаться до причин заболеваний, до процессов, поддерживающих их. Это позволяет подобрать эффективное лечение для каждого конкретного случая. Благодаря интегративному подходу за 10 лет нашей работы тысячи пациентов избавились от хронических тяжелых заболеваний.

Фото предоставлено "КП".

Светлана Батурина, гинеколог, врач интегративной медицины.

В центре «Главное здоровье» – со дня его основания.

– Очень важно найти причину заболевания, что вызвало те или иные симптомы. Я лично поверила интегративной медицине, проверив ее действие на себе. После обучения стала применять в своей практике. Могу сказать, что наиболее хорошие результаты я наблюдаю в лечении воспалительных процессов, вирусных заболеваний. За интегративной медициной будущее, – уверена она.

Еще один отзыв, от пациента Натальи Девицкой:

– Каждый год в одно и то же время, как правило, осенью, я заболевала ОРВИ, плавно перетекающей в ринит, синусит, бронхит. К 2015 году я перепробовала кучу лекарственных препаратов, антибиотики – от самых простых до самых современных. А результата – ноль. Как-то само собой пришло понимание, что так больше нельзя и такими темпами я не столько себя лечу, сколько осложняю себе жизнь: сначала лечу симптомы, потом лечусь от приема антибиотиков. Решила найти альтернативное лечение и, в конце концов, найти причину моей бесконечной болезни. И нашла – центр интегративной медицины, почитала отзывы. Но, как всегда, поход был отложен – дела, работа, да и петух, что называется, пока еще не клюнул в одно место. И снова осень, и я снова болею. Записалась на прием в центр. Меня встретила доктор интегративной медицины Егорова Лариса Павловна. После комплексной диагностики начала лечение. Я нашла, что искала. Меня лечили без фармакологических препаратов. Стало значительно легче. К сожалению, антибиотики, которые я принимала очень долго, дали побочные эффекты, поэтому стать абсолютно здоровой не получилось. Но я поддерживаю себя в хорошей форме. В центр «Главное здоровье» прихожу для профилактики пару раз в год.

Фото предоставлено "КП".

Центр интегративной медицины – регулярный участник «Тюменской марки».

– В этом году мы заявились с проектом по созданию услуги комплексного медицинского сопровождения компаний, главная цель – снижение заболеваемости сотрудников. Проект имеет три этапа, которые могут быть реализованы как по отдельности, так и в комплексе. Результатами проекта можно будет считать снижение потерь нетрудоспособности компании на 50 процентов, предотвращение введения режима карантина, – рассказали в центре.

Проголосовать за проект можно по этой ссылке.

Фото предоставлено "КП".

Справка

Многопрофильный медицинский центр «Главное здоровье» (ООО «Тюменьалтимед») является представительством Международной Ассоциации интегративной медицины в России.

Организация была создана в 2010 году как партнер старейшего научно-медицинского производственного объединения «Алтимед», которое, в свою очередь, является разработчиком уникальной лечебно-диагностической аппаратуры, автором высокоэффективных лечебных методик.

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