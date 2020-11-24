«Полгода работаю, полгода отдыхаю»: тюменский самозанятый рассказал о плюсах нового налогового режима

Равиль Аминев: "Только своим примером я могу показать, как быть законопослушным. Если я законопослушен, я могу этого же требовать от других людей". Фото: Ирина Ромашкина

Тюменец Равиль Аминев любит пробовать себя в разных видах деятельности – от организации мероприятий до ремонта сантехники. Он перепробовал разные формы трудоустройства: работал по найму в госучреждении, занимал руководящие должности в коммерческой структуре, вел три собственные компании, но все это не давало тех возможностей, которые появились у него в статусе самозанятого. Теперь мужчина с гордостью заявляет, что остается законопослушным гражданином и работает сам на себя.

От рабочего до директора

После вуза Равиль устроился работать по трудовому договору в госучреждение. Преимуществом стали стабильная зарплата, социальный пакет и возможный карьерный рост. Из недостатков – много отчетности, порой, казалось бы, даже ненужной. А еще график для отпуска было очень сложно выбрать, что не согласовывалось со страстью Аминева путешествовать.

Он уволился с доходного места и пошел работать в коммерческую структуру. Плюсы: повышал профессиональные навыки на обучении за счет предприятия, занимал руководящие должности, однако по графику отпусков тоже не сильно разбежишься с выбором.

– При этом директора с неохотой отпускают сотрудников по личным делам. Они полагают, что работник должен постоянно находиться на рабочем месте, даже если работа отлажена, – заметил Равиль. – Встретить родителей, сходить к стоматологу, пригласить мастера на дом – каждый раз, когда подобная потребность возникала, от начальства чувствовалось напряжение. Мне казалось, что если я буду работать сам на себя, то смогу сам распоряжаться своим временем. Я открыл собственный бизнес – ООО.

Статус предпринимателя дал множество плюсов, Равиль теперь мог сам управлять своим временем. Но и тут тюменца ждало разочарование. Он заметил, что раньше, когда работал по найму, у него был восьмичасовой рабочий день, а в качестве директора своего дела стал занят «25 часов в сутки».

– Практически постоянно надо было работать на предприятии, а еще ответственность за всё нес лично я в противовес работе по найму, – пояснил разницу Равиль. – Я пробовал сокращать время работы: приходить к обеду или уходить пораньше, отдыхать два месяца в отпуске. Тогда снижалась эффективность моего предприятия и падала выручка. Сколько вложился – столько и зарабатываешь. Меньше работаешь – меньше прибыли.

Если же предприятие временно не работало, бухгалтерскую отчетность все равно приходилось делать, сдавать «нулевки», к тому же надо было платить за услуги бухгалтеру на аутсорсинге.

– Хочу отметить, что если предприятие не ведет деятельности, предприниматель несет затраты на арендную оплату, оплаты бухгалтерских услуг и прочее, – рассказал Равиль. – Иногда за работу мне платили наличными. Чтобы без кассовых аппаратов оставаться законопослушным, нужно было заполнять форму 3-НДФЛ, при этом помнить, кто, когда и сколько заплатил, прилагать расписки и договоры.

От сантехника до арендодателя

Аминов – «человек-оркестр», он не боится пробовать себя в новой деятельности. Одно время у Равиля было три фирмы: IT-аутсорсинг, изготовление мебели, переработка макулатуры. Был удачный и неудачный опыт, из-за которого по неопытности мужчина перекидывал материальные средства из одного предприятия на другое. В итоге за предыдущую трудовую деятельность Равиль большого дохода не заработал, зато накопил профессиональные навыки и знания. Спустя годы, предприниматель решил упростить систему своих деятельностей до максимума.

– Я решил сдавать в аренду недвижимость. Экспериментальный налоговый режим самозанятого стал для меня выручалочкой. С января 2020 года получил официальный статус самозанятого, – сказал Аминов. – Я люблю путешествовать. Теперь я полгода работаю и полгода отдыхаю. Либо по два месяца работаю и отдыхаю. Занимаюсь разными видами деятельности: от администрирования мероприятий до строительно-монтажных работ.

Зарегистрировался самозанятым Равиль через приложение «Сбера». Уже сдавал коттедж для загородного отдыха в уик-энд. Сейчас сдает в аренду свою квартиру. Все официально, по договору. В нем прописано все, вплоть до номера счета самозанятого. Отношение становится доверительными между квартиросъемщиком и арендодателем, отмечает предприниматель.

– Я могу отправить чек заказчику, даже сформировать его заранее. До 12 числа каждого месяца формируется отчет для налоговой службы. Фактически единственным взаимодействием с налоговой системой является то, что до 25 числа каждого месяца нужно нажать кнопку «отправить отчетность». Это просто, – утверждает бизнесмен.

Кстати, можно настроить автоплатеж и не бояться пропустить крайний срок. Налог на самозанятого составляет 4%, а при работе с юрлицами – 6%. Налоговый вычет – 10 000 рублей. Можно даже совмещать налоговые режимы. Например, числиться где-то в штате и платить 13% НДФЛ с зарплаты, а параллельно работать на себя и платить с этих доходов НПД.

Равиль убежден, что россиянам необходимо вместе строить ответственное гражданское общество, а статус самозанятого – это еще один шаг на пути к развитию экономики России. При этом Равиль считает, что большие перемены начинаются с себя самого.

– Только своим примером я могу показать, как быть законопослушным. Я хочу, чтобы мое государство развивалось. Вижу положительные изменения, которые есть в нашей стране, и хочу быть частью этих изменений. Считаю, что каждый человек в стране должен быть ответственным перед государством, – высказал мнение предприниматель. – Если я законопослушен, я могу этого же требовать от других людей.

Напомним, с 1 июля жители всех регионов России могут стать самозанятыми. О распространении нового налогового режима на всю страну (до того он использовался в 23 регионах) объявил президент России Владимир Путин. Самозанятыми могут стать россияне с 16 лет.

КСТАТИ

По данным ФНС России за февраль 2020 года, средняя сумма чека, который выписывают самозанятые – 1050 рублей. Большее количество самозанятых зарегистрировано в категории «перевозка пассажиров» (16,5 %), на втором месте – сдача квартир в аренду (5,1%), на третьем месте категория «строительство» (4,8%). В пятерку также попали репетиторство (3,1%) и маркетинг и реклама (2,9%).

СПРАВКА «КП»

Сегодня в стране уже больше 700 000 самозанятых.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Тюменской области для желающих открыть свое дело или узнать больше о самозанятости запустили бесплатный видеокурс. Проект создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и при содействии регионального центра «Мой бизнес».

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