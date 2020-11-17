Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 18 ноября 2020 года: очередной антирекорд по смертям

В Тюменской области зафиксировали очередной антирекорд по смертям пациентов с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 169 и составило 16 076 человек.

Всего зараженных: 16 076.

Количество смертей: 114.

Режим повышенной готовности: до 22 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Тюменские власти решили увеличить количество моногоспиталей. На сегодняшний день в регионе развернуто более 3 500 коек в 18 учреждениях.

Работающие граждане 65 лет и старше, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 16 ноября по 15 января. Больничный лист пожилым людям оформят дистанционно.

Несмотря на усилия врачей, скончались: женщина, 57 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза; мужчина, 65 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 65 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 52 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегементарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 54 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; женщина, 57 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 56 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 114 пациентов с ковидом.

За прошедшую неделю на горячие линии Управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступило более 3 200 звонков. Всего же за время их работы позвонили более 123 тысяч местных жителей.

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса и неблагополучной эпидемиологической обстановки в регионе Тюменский большой драматический театр уходит на карантин. Соответствующее решение опубликовано на сайте ТБДТ. Сообщается, что спектаклей не будет с 17 ноября по 6 декабря включительно.

За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 442 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 055 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 971 013 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.