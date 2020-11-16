Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 18 ноября 2020 года: контроль будет усилен

В Тюменской области усилят меры защиты от коронавируса. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 15 907 человек.

Всего зараженных: 15 907.

Количество смертей: 107.

Режим повышенной готовности: до 22 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 142 человека выздоровели (за весь период – 10436), девять детей заболели (из общего числа заболевших), 19 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 123 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 410 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 107 пациентов с COVID-19.

В Тюменской области управление Роспотребнадзора совместно с полицейскими и профильными департаментами усилит контроль за мерами защиты от коронавируса в общественных местах, в транспорте, в том числе и такси.

В Тюменской области зафиксировано шесть очагов групповой (с пятью и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это шесть организаций с общим числом пострадавших 131 человек и контактных 580 человек.

В Тюменской области ночью «навынос» будут работать около 300 заведений общественного питания. Об этом сообщил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров.

Тюменская область получила более 57 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. Всего регионам выделили свыше пяти миллиардов рублей на лечение порядка 640 500 человек.

В Тюменской области полностью приостановленных общеобразовательных организаций нет. Об этом сообщает оперштаб.

За последние сутки в России выявлено 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 303 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 864 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 948 603 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 489 летальных исходов, выздоровели 1 453 849 человек.