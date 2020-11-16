Российские врачи достали из носа трехлетнего ребёнка окислившуюся батарейку

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Чудесная история спасения произошла на этих выходных в городе Ишиме, что в Тюменской области. В приёмное отделение Областной больницы №4 привезли трёхлетнего мальчика с кровянистыми выделениями из носа. Оказалось, что в носу у ребёнка находилась круглая батарейка, которая уже успела окислиться.

Как рассказал «Комсомольской правде – Тюмень» отоларинголог медучреждения Александр Гартунг, во влажной слизистой носа батарейка выделяла активные химические вещества. Они воздействовали на слизистую, разрушая её и вызывая кровоточивость.

- Батарейка - одно из самых травматичных инородных тел в любом месте организма. Это связано с наличием в ней электролита (щелочь или кислота). Был в моей практике ребёнок, проглотивший батарейку, которая разрушила ему участок пищевода. Для его восстановления торакальными хирургами было проведено несколько операций, - вспоминает врач.

К счастью, мальчику повезло. Доктор извлёк батарейку буквально за пять минут, сейчас малыш чувствует себя хорошо. Учитывая то, что родители оперативно обратились за медицинской помощью, повреждение слизистой оказалось небольшим.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о жительнице Ишима, которая случайно проглотила вилку. Девушка объелась жирной еды, после чего попыталась вызвать рвоту при помощи столового прибора. Однако он выскользнул из рук, и девушка его проглотила.