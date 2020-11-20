Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 21 ноября 2020 года: режим повышенной готовности снова продлен

В Тюменской области режим повышенной готовности снова продлен. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 171 и составило 16 580 человек.

Всего зараженных: 16 580.

Количество смертей: 117.

Режим повышенной готовности: до 6 декабря.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 218 человек выздоровели (за весь период - 11258), пять детей заболели (из общего числа заболевших), 19 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 953 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 410 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 117 пациентов с COVID-19.

Программу, которая нацелена на восстановление здоровья семей во время реабилитации организма после пневмонии и коронавируса, запускает областной детский центр «Ребячья республика». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, первый заезд намечен на 12 декабря, на базе филиала «Олимпийская Ребячка». В планах – заезды в декабре 2020 года и в январе 2021-го, однако, с учётом динамики заболеваемости, программы проведут в течение всего следующего года.

В Тюменской области продлили дистанционное обучение части школьников. Такое решение было принято сегодня, 20 ноября, на оперативном штабе региона по профилактике коронавирусной инфекции. Дистанционка продлится по 6 декабря включительно в городских школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска и в школах Тюменского муниципального района для учащихся 6 – 11 классов.

Директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев рассказал, почему учреждение культуры временно приостановило свою деятельность. Оказывается, у четверых сотрудников театра выявили новую коронавирусную инфекцию.

Власти Тюменской области продлили ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по профилактике COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 461 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 758 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 039 926 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 311 летальных исходов, выздоровели 1 551 414 человек.