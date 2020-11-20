«7 критериев выбора лучшего места для жизни». Фото предоставлено "КП".

Каждый человек в своей жизни хотя бы раз сталкивался с вопросом выбора жилья: кто-то покупал первое собственное жилье, кто-то хотел сменить климат, кто-то стремился выбраться из глубинки, а кто-то, наоборот, искал уединения и тишины.

В данном материале мы постараемся сориентировать тех, кто только сейчас озадачился этой темой. Будем рады, если наши советы и анализ помогут вам в принятии решения.

Определяемся с приоритетами

Если вопрос стоит в выборе города, то, прежде всего, стоит ориентироваться на такие критерии как:

1) ваши личные предпочтение - нужен ли вам шум большого города с его гипермаркетами и развлекательными центрами или будет достаточно скромного по размерам, но спокойного городка

2) микроклимат

3) уровень развития инфраструктуры, причем не только внутри города, но и снаружи - его транспортная доступность относительно других крупных городов.

4) дизайн жилья, ценовая доступность

5) уровень работы государственных служб - правоохранительных, медицинских, образовательных

6) наличие работы с достойной зарплатой

7) экологическое состояние города. Это особенно важно, если вы ищете место, куда можно переехать жить с ребенком

Феномен популярности

Решая, в какой город России лучше переехать, стоит обратиться к статистике - ведь эта наука знает все, и в к тому же - в точных цифрах. Но не забудьте перед переездом проверить сухие цифры статистики реальными отзывами. Итак, что гласит Росстат:

Города с самой развитой инфраструктурой, наивысшими заработными платами и большими вливаниями из бюджета - Петербург и Москва. Но по темпу и дороговизне подойдут не каждому. Кстати, Москва является одним из мировых лидеров по высокому уровню цен в мире.

Краснодар - столица самой теплой области - привлекает жителей мягким климатом и относительной доступностью жилья. Второй город в рейтинге "Лучшие условия для жизни", куда также входят: Тюмень, Новосибирск, Ярославль, а также Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Воронеж и Уфа.

Калининград - лучший город в рейтинге "привлекательности для бизнеса". После него идут: Уфа, Краснодар, Тольятти, Томск и Омск.

По уровню экологии рейтинг выглядит таким образом: Курск, Калуга, Саранск, Ижевск.

А по последнему соцопросу самыми счастливыми жителями России ощущают себя те, кто живет в Новом Уренгое - возможно, нефтяная столица действительно делает людей лучше?

Кстати, Краснодар и Тюмень высоко оцениваются не только статистами, но и людьми, живущими в них. Считается, что здесь есть достаточно мест для отдыха, в том числе и с детьми, дороги находятся в хорошем состоянии, здравоохранение также работает "как часы" и есть много образовательных учреждений (и дошкольных).

В помощь - методика креативной экономики Ричарда Флориды - американского экономиста и писателя, которая организована вокруг так называемой пирамиды места. В основании пирамиды лежат возможности. Выше - базовые услуги (образование, здравоохранение и т.д.). Лидеры занимают позицию в середине. Дальше идут ценности, а верхушку пирамиды составляют эстетическую привлекательность и качество места. Человек будет счастливее всего, когда найдет место, отвечающее всем его потребностям и предпочтениям на всех этажах пирамиды.

Тренды в выборе района

Здесь критерии немного иные, но в целом, повторяют значимость составляющих при выборе города. Итак, люди обращают особое внимание на

- Экологию. Чистый воздух и большое количество открытых зеленых пространств благотворно влияют на физическое и эмоциональное состояние человека.

- Микроклимат. Присутствие производственной зоны и высоко загруженной дорожной развязки вблизи жилых кварталов может негативно отразиться на здоровье людей.

- Инфраструктуру. Наличие образовательных и медицинских учреждений, магазинов у дома, а так же удобной транспортной развязкой – жирный плюс к квадратным метрам.

При этом экологическая составляющая места будущего проживания играет ведущую партию.

Что говорят эксперты

Фото предоставлено "КП".

Лилия Сафина, Член общественного совета при Департаменте недропользования и экологии по Тюменской области, Член общественной организации «Деловая Россия»

«Тюмень, несмотря на присутствие в черте города нефтехимического комбината, является относительно чистым городом с точки зрения экологии. Это достигается за счет «зеленого пояса» вокруг Тюмени и экологических парков внутри города. Благоприятная экологическая обстановка должна обеспечиваться минимально развитой системой промышленного производства и регулярной уборкой городской территории.

При выборе места жительства человек должен предварительно оценить место своего планируемого проживания на наличие рядом промышленных объектов, это можно сделать через кадастровый номер земельного участка, на котором планируется строительство или уже располагается жилой объект. На открытой публичной кадастровой карте по кадастровому номеру можно узнать вид разрешенного использования, назначение земель, а также назначение близлежащих земельных участков. В санитарно-защитных зонах строительство жилых домов запрещено.

На сайте Администрации городского округа или муниципального поселения можно ознакомиться с генеральным планом застройки. Генеральный план позволит определить будущие объекты. Кроме того можно совершить самостоятельную экскурсию, выяснить, нет ли поблизости производственных объектов, ЛЭП, телебашен и других источников электромагнитного излучения».

Выбрать экологически привлекательный район мало, нужно учесть еще и экологические характеристики дома, в котором планируете жить.

Фото предоставлено "КП".

Денис Гулаков, директор по строительству группы компаний «Меридиан»

«Ответственные и надежные застройщики, планирующие оставаться на рынке длительное время, обязаны учитывать предпочтения своих потребителей, в том числе экологическую составляющую.

Экология строительства – это, прежде всего, ответственность за выбор места, где будет расположено здание. Перед началом работ застройщик наряду с инженерными изысканиями проводит экологическое обследование (выполняет химический анализ воздуха, воды, почвы, уровень радиации), чтобы определить, не несет ли район, выбранный для строительства, угрозы для здоровья и жизни людей. Помимо строгого соблюдения определенного уровня экологической безопасности жилья, экология окружающей среды будущего дома также влияет на стоимость квадратного метра. Застройщику невыгодно строить дома и кварталы в экологически неблагополучных районах.

Заботясь о будущих жильцах и своей репутации, наша компания, например, не использует в утепляемых конструктивных элементах здания пеноплекс. Вместо него мы используем сертифицированную каменную вату высокого качества. Для возведения стен применяем только керамзитобетонные блоки, не силикатные, которые значительно дешевле, но при этом содержат вредный для здоровья известняк. Грамотная экономия - это экономия не на качестве материалов, а за счет сокращения нефункциональных площадей. Для естественной вентиляции - приточки воздуха в помещения мы применяем специальные клапаны. Это, кстати, новое внедрение. Первые проекты компании были без клапанов. Скрытые инженерные системы, позволяющие минимизировать вибрации и шум, отсутствие технических этажей, локализация ИТП только под нежилыми помещениями, сохранение природного ландшафта при организации благоустройства, озеленение – все эти моменты свидетельствуют о глубоком уважении к клиентам и бережном отношении к окружающей среде. Так в новом проекте "Первая Линия" мы сохранили 108 взрослых сосен при организации дворового пространства. Уверен, они будут радовать будущих жителей квартала».

Фото предоставлено "КП".

Алексей Пономарев, врач-онколог, кандидат медицинских наук

«Выбор правильного места для проживания – это эффективная профилактика онкологических заболеваний. Рак – многопричинное заболевание, при котором масса факторов приводят к единому результату – злокачественному превращению клетки. Общепризнано, что 80-90% случаев онкологических заболеваний человека обусловлено действием факторов окружающей среды. Загрязнение воздуха, воды и почвы канцерогенными химическими веществами приводит к 1-4% всех раковых заболеваний. Ионизирующее излучение приводит к развитию лейкемии и к образованию ряда плотных опухолей. Воздействие в местах проживания газа радона, содержащегося в почве и строительных материалах, вызывает рак легких.

Производители строительных материалов обычно стараются аккуратно «замаскировать вредный состав». Резкий запах — первый признак, который вас должен насторожить. Самыми вредными для здоровья считаются синтетические и металлосодержащие краски, низкокачественные лаки и мастики, в состав которых входят свинец, медь, бензол, толуол. «Недышащие» отделочные и строительные материалы способны серьезно нарушить воздухообмен в помещении. Дешевые пластиковые окна, установленные вместо деревянных профилей, могут полностью перекрыть приток свежего воздуха через оконные щели и нарушить естественную вентиляцию. При этом токсичный винилхлорид, содержащийся в некачественном пластике, при плохой вентиляции также повышает риск возникновения рака легких.

Профилактика рака путём оздоровления экологии может включать в себя снижение (или ликвидацию) канцерогенов в производственной и окружающей человека среде. Например, модернизация очистительных систем вредных производств (металлургических, нефтеперерабатывающих предприятий, теплоэлектростанций), контроль опасных технологий».

Модный дизайн, ценовая доступность, развитая инфраструктура и удобная развязка – это все важно, однако думать о своем здоровье и здоровье своих близких намного главнее.

Будь мудрее – живи там, где легче дышится!