Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 14 ноября 2020 года: больше ста смертей, новые ограничения

В Тюменской области ввели новые ограничения из-за коронавируса. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 163 и составило 15 412 человек.

Всего зараженных: 15 412.

Количество смертей: 103.

Режим повышенной готовности: до 22 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зарегистрировано 163 случая заболевания (всего с начала пандемии - 15412), 149 человек выздоровели (за весь период – 9975), два ребенка (из общего числа заболевших), 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 221 человек остается под медицинским наблюдением, 2 410 человек находятся на перевахтовке.

Хирурги областной больницы № 3 прооперировали пациента с тяжелой формой коронавируса, у которого заподозрили острый аппендицит. Для его безопасной перевозки из моногоспиталя до операционной организовали так называемый «зеленый коридор», найдя самый короткий путь, но при этом исключая стационарные отделения на пути следования. Интересно, что больному постоянно подавался кислород, а весь путь подвергался дезинфекции.

Несмотря на усилия врачей, скончались четыре человека: мужчина, 26 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, полиорганной недостаточности и хронического заболевания; мужчина, 68 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 57 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной микроабсцедирующей пневмонии и хронических заболеваний.

В Тюменской области с 15 ноября 2020 года вводится режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Такое решение только что принято на заседании регионального оперативного штаба.

В Тюменской области снова заблокируют льготные транспортные карты людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Это произойдет уже в понедельник, 16 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.

Заведениям общественного питания в Тюменской области запретили обслуживать посетителей в залах после 23.00. Ограничения вступят в силу с понедельника, 16 ноября. Решение принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

Детям до 18 лет в Тюменской области запретили посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Ограничение вступит в силу с понедельника, 16 ноября.

За последние сутки в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 411 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 735 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 880 551 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 443 летальных исхода, выздоровели 1 406 903 человека.