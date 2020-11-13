Пожилым – самоизоляция, общепиту – новый запрет. Обсуждаем резонансные решения тюменского оперштаба

Обсуждаем резонансные решения тюменского оперштаба. Фото: Вадим Бегун

Оперативный штаб Тюменской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции вынес сегодня, 13 ноября, ряд резонансных решений, введя новые ограничения на территории региона. Они касаются пожилых людей и сферы общественного питания.

Так, в Тюменской области ввели обязательную самоизоляцию для пожилых жителей старше 65 лет, а также для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Это решение вступит в силу с воскресенья, 15 ноября.

– Ограничения вводятся по рекомендации органов Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Наша цель – сберечь жизни и здоровье земляков, находящихся в группе риска. Пожилые люди особенно подвержены заболеванию и тяжело переносят его, – так прокомментировал решение оперштаба губернатор региона Александра Моора.

Позже стало известно, что с понедельника пожилым людям вышеупомянутых категорий заблокируют льготные транспортные карты. Главный санитарный врач региона Галина Шарухо сообщила, что как раз среди людей в возрасте старше 65 лет с 1 по 12 ноября отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 64% по сравнению с аналогичным периодом октября. Губернатор Тюменской области Александр Моор в свою очередь отметил вынужденность принятия такой ограничительной меры: «К сожалению, опыт показал, что без ограничения транспортных карт механизм самоизоляции не работает».

Ограничения коснулись и общепита. Так, ресторанам и кафе области запретили принимать посетителей после 23.00. По заявлению властей, ночью в заведениях общепита посетители очень слабо соблюдают социальную дистанцию и другие меры противоэпидемической безопасности. Кстати, запрет не распространяется на предприятия общепита, которые расположены в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Однако отмечается, что после 23.00 местные заведения общепита могут продолжать обслуживание в формате «навынос» или с доставкой на дом.

Детям до 18 лет в Тюменской области запретили посещение торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей. Александр Моор отметил, что эта мера будет способствовать разобщению ребят, что также необходимо для снижения распространения новой коронавирусной инфекции.

А как вы относитесь к таким решениям оперативного штаба? Свои мнения можно оставлять в комментариях под статьей.

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