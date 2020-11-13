«Мистика – тема, которую лучше не трогать»: как тюменцы относятся к пятнице, 13-е

Фото: Кадр из фильма "Пятница, 13"

Слухи о том, что число 13 несет беды, существуют с давно ушедших времен. А вот опасения пятниц, на которые выпадает 13-е число месяца, возникли относительно недавно, примерно в XIX веке. Действительно ли пятница, 13-е – несчастливый день? Верят ли тюменцы этому утверждению и как относятся к такому дню? Давайте посмотрим.

В своих ответах горожане занимают две стороны баррикад. Одни считают, что на планете к такому дню не зря относятся с опаской, другие заявляют, что это все лишь байки, придуманные самими людьми.

– В мистику я верю и знаю, что-то точно есть, – считает тюменка Ирина. – В то же время я понимаю, что это та тема, которую лучше не трогать без особой надобности. Пятница, 13-е для меня обычный день, который ничем не отличается от остальных. Если зацикливаться на каждой примете, то можно сойти с ума. В детстве я жила в деревне и видела, как соседи не переходили дорогу, если мимо пробегала чёрная кошка. А в эту самую «пятницу, 13-е» старались не занимать себя серьёзными делами, веря, что обязательно произойдёт какая-то неприятность. Каждый день человек сталкивается с мелкими неудачами. Споткнуться на ровном месте можно всегда, поэтому я не придаю дню какой-то мистический смысл.

Часть тюменцев даже в таком «хмуром» дне находит положительные стороны. Например, для шопоголика Вероники это чуть ли не самый счастливый день.

– В плохое я не верю, потому что в этот день бывают хорошие скидки, – смеется девушка.

Мнения тюменцев насчёт Пятницы, 13 разделились Фото: pixabay.com

Тюменка Евгения, наоборот, считает, что в пятницу, 13-е лучше из дома не выходить.

– В книге «Тихий Дон» одну из бригад на войне назвали «тринадцатой». Из-за «несчастливого» числа люди не хотели, чтобы бригада так называлась. В итоге ее переименовали в «особую». Сейчас на фоне подсознания у меня тоже есть нехорошее предчувствие, – поделилась девушка.

Психологи считают, что в такую «необычную» пятницу вероятность попасть в ДТП выше, чем в любой другой обычный день. В этом нет никакой мистики, ведь люди сами настраивают себя на неприятности, в результате чего становятся менее внимательными.

Остаться дома и проваляться в постели за просмотром хороших фильмов, чтобы избежать потенциальной неудачи – неплохой вариант для суеверных людей пережить этот день. Но можно поступить гораздо проще: игнорировать суеверную болтовню и оставаться спокойным.

А как вы относитесь к пятнице, 13-е?

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