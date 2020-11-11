«Ешьте всё, что вам хочется»: тюменский тренер рассказал, как не растолстеть в новогодние праздники

Илья Байдецкий - фитнес тренер.

С каждым годом все больше людей выбирают здоровый образ жизни, поэтому посещение спортзала стало модным занятием. Чтобы сохранить хорошую фигуру и крепкое здоровье, многие тюменцы выбирают фитнес. В Международный день фитнеса мы поговорили с тренером Ильёй Байдецким, который дал совет, как не набрать лишние килограммы в предстоящие праздники.

Илья Байдецкий

– Илья, скажи, для чего люди приходя в фитнес-клубы?

– Люди говорят, что хотят выглядеть лучше, но это ложь. На самом деле за этим прячется боязнь человека, что о нем подумают другие. Это реальный факт. Если не смотреть так глубоко, цель – попробовать себя в чем-то новом, скинуть лишние кило, получить эмоции.

– Насколько важно питание для тех, кто собирается привести себя в форму? Ты сам составляешь своим клиентам рацион питания?

– Питание – это 80 процентов успеха. Мало кто может кушать все подряд в любое время суток и выравнивать вес тренировками. В питании многое кроется. Мы – то, что мы едим. Это я понял только благодаря работе тренером. Мне стало понятно, почему люди сначала тратят здоровье на деньги, а потом деньги на здоровье. Я сам составляю питание клиентам.

– По статистике, многие бросают посещение зала в первые месяцы. Чем ты мотивируешь своих подопечных?

– Нет какого-то выработанного плана. Они приходят на занятия, мы тренируемся, периодически куда-то выезжаем вместе отдыхать. То есть, помимо занятий в зале, у нас складывается эмоциональное общение. Также они видят результаты, и это их мотивирует. Я за то, чтобы человек сам нёс ответственность за свои результаты.

– Расскажи, чем ты мотивируешь самого себя?

– Тренировки – это моя пища для ума и здоровья. Я всю жизнь в спорте, привык находиться в форме, и мне совсем не хочется ее терять. Плюс я нахожу в этом выход определенных эмоций. Тренировка каждый раз помогает в преодолении себя.

Фитнес тренер

– Илья, ходят слухи, что лучший способ похудеть – это бег. Это правда?

– Нет. Лучший способ – это соблюдение питания.

– Когда лучше всего заниматься спортом – утром, днем или вечером?

– Для каждого это индивидуально.

– Расскажи, насколько быстро можно привести себя в форму?

– Зависит от человека. На моей практике есть люди, которые за месяц теряли 10 и более килограмм, и действительно обретали формы. А есть те, кто за полгода 6 килограмм скинул. Все зависит от способов. В среднем, если нет запущенной формы, 2 месяца достаточно, но с обязательным соблюдением питания.

– Илья, подскажи, как не набрать лишние килограммы за новогодние праздники?

– Просто взять и не набрать. А если серьезно, то дам лишь одну рекомендацию: дайте себе неделю, чтобы кушать все, что вам хочется. А с 8 января начните питаться по времени, не забывая о тренировках. Главное, соблюдайте режим.