«Ешьте всё, что вам хочется»: тюменский тренер рассказал, как не растолстеть в новогодние праздники

Илья Байдецкий - фитнес тренер.
С каждым годом все больше людей выбирают здоровый образ жизни, поэтому посещение спортзала стало модным занятием. Чтобы сохранить хорошую фигуру и крепкое здоровье, многие тюменцы выбирают фитнес. В Международный день фитнеса мы поговорили с тренером Ильёй Байдецким, который дал совет, как не набрать лишние килограммы в предстоящие праздники.
Илья Байдецкий
– Илья, скажи, для чего люди приходя в фитнес-клубы?
– Люди говорят, что хотят выглядеть лучше, но это ложь. На самом деле за этим прячется боязнь человека, что о нем подумают другие. Это реальный факт. Если не смотреть так глубоко, цель – попробовать себя в чем-то новом, скинуть лишние кило, получить эмоции.
– Насколько важно питание для тех, кто собирается привести себя в форму? Ты сам составляешь своим клиентам рацион питания?
– Питание – это 80 процентов успеха. Мало кто может кушать все подряд в любое время суток и выравнивать вес тренировками. В питании многое кроется. Мы – то, что мы едим. Это я понял только благодаря работе тренером. Мне стало понятно, почему люди сначала тратят здоровье на деньги, а потом деньги на здоровье. Я сам составляю питание клиентам.
– По статистике, многие бросают посещение зала в первые месяцы. Чем ты мотивируешь своих подопечных?
– Нет какого-то выработанного плана. Они приходят на занятия, мы тренируемся, периодически куда-то выезжаем вместе отдыхать. То есть, помимо занятий в зале, у нас складывается эмоциональное общение. Также они видят результаты, и это их мотивирует. Я за то, чтобы человек сам нёс ответственность за свои результаты.
– Расскажи, чем ты мотивируешь самого себя?
– Тренировки – это моя пища для ума и здоровья. Я всю жизнь в спорте, привык находиться в форме, и мне совсем не хочется ее терять. Плюс я нахожу в этом выход определенных эмоций. Тренировка каждый раз помогает в преодолении себя.
Фитнес тренер
– Илья, ходят слухи, что лучший способ похудеть – это бег. Это правда?
– Нет. Лучший способ – это соблюдение питания.
– Когда лучше всего заниматься спортом – утром, днем или вечером?
– Для каждого это индивидуально.
– Расскажи, насколько быстро можно привести себя в форму?
– Зависит от человека. На моей практике есть люди, которые за месяц теряли 10 и более килограмм, и действительно обретали формы. А есть те, кто за полгода 6 килограмм скинул. Все зависит от способов. В среднем, если нет запущенной формы, 2 месяца достаточно, но с обязательным соблюдением питания.
– Илья, подскажи, как не набрать лишние килограммы за новогодние праздники?
– Просто взять и не набрать. А если серьезно, то дам лишь одну рекомендацию: дайте себе неделю, чтобы кушать все, что вам хочется. А с 8 января начните питаться по времени, не забывая о тренировках. Главное, соблюдайте режим.