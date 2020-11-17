«Режим самоизоляции возвращается»: тюменские власти сделали громкое заявление. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области за одну лишь неделю количество людей старше 65 лет, заболевших коронавирусом, увеличилось на 57%. Растет и число заболевших COVID-19 в возрасте от 40 до 64 лет (сразу на 48%). По словам заместителя губернатора региона Ольги Кузнечевских, сейчас ситуация «серьезная и напряженная».

– Половина больничных коек заполнена людьми старшего возраста. Это объясняется тем, что у людей в возрасте от 65 лет большой перечень сопутствующих заболеваний. Основная масса самых тяжелых пациентов с ковидом – это люди, имеющие в анамнезе сахарный диабет, болезни сердца, сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, а также заболевания легких, – объяснила Ольга Кузнечевских.

Замгубернатора отметила, что ситуация серьезная и напряженная, и одна медицина с ней не справится. Она попросила местных жителей не выходить из дома без необходимости, не посещать места массового пребывания людей, а также минимизировать все встречи, праздники и семейные торжества.

– Переходите в режим онлайн. Если вам необходима помощь, обращайтесь на горячую линию по доставке продуктов и лекарств: 8-800-201-41-41. Волонтеры доставляют все необходимое на дом. Режим самоизоляции возвращается. Чем быстрее и качественнее мы это сделаем, тем быстрее сможем вернуться к комфортному проживанию, – резюмировала заместитель главы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские власти решили увеличить количество моногоспиталей. На сегодняшний день в регионе развернуто более 3 500 коек в 18 учреждениях. По информации оперштаба, последними открылись моногоспитали на базе Центра «Энергетик» на 210 коек и моноинфеционный госпиталь в Сорокинской районной больнице на 100 койко-мест. Сюда для долечивания переводят пациентов из моногоспиталей первого уровня.

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