Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 11 ноября 2020 года: о коронавирусе в детсадах и школах

Тюменский оперштаб рассказал о коронавирусе в детсадах и школах. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 152 и составило 14 931 человек.

Всего зараженных: 14 931.

Количество смертей: 94.

Режим повышенной готовности: до 22 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Несмотря на усилия врачей, скончались: 33-летняя женщина – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 53 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 57 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За минувшие сутки зарегистрировано 152 случая заболевания (всего с начала пандемии – 14931), 94 человека выздоровели (за весь период – 9573), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 171 человек остается под медицинским наблюдением, 2 140 человек находятся на перевахтовке.

В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости коронавирусом. По ОРВИ на карантин закрыты две группы в двух детских садах в Омутинском районе. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

За последние сутки в России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 600 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 817 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 31 161 летальный исход, выздоровел 1 350 741 человек.