Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 10 ноября 2020 года: четыре очага коронавируса и продление карантина

В Тюменской области на контроле остаются четыре очага коронавируса. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 156 и составило 14 779 человек.

Всего зараженных: 14 779.

Количество смертей: 91.

Режим повышенной готовности: до 22 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 64 человека выздоровели (за весь период – 9479), 12 детей (из общего числа заболевших), 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 271 человек остается под медицинским наблюдением, 2 140 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 91 пациент с ковидом.

Витамины, биологически активные добавки, а также поливитаминные комплексы могут быть важным подспорьем организму для поддержания на должном уровне иммунной системы. Об этом сообщила главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

В Тюменской области продлен режим повышенной готовности. Он продлится до 22 ноября – такая информация содержится в постановлении № 695-п правительства региона.

На сегодняшний день на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области находятся четыре очага групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Здесь зарегистрировано пять и более случаев ковида.

За последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 256 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 722 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 796 132 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 30 793 летальных исхода, выздоровел 1 335 141 человек.