«Спасибо, Тюмень!»: сибиряки подарили Киркорову съедобные часы Rolex

Тюменские кондитеры Людмила и Александр Гольцман сделали Филиппу Киркорову сладкий сюрприз. Фото с @lyudmilagoltsman в Instagram

Съедобные часы Rolex, микрофон, золотой IPhone с изображением короля русской поп-музыки эксклюзивно для Филиппа Киркорова изготовили тюменские кондитеры Людмила и Александр Гольцман. Сладкий сюрприз сделали в честь презентации нового хита Киркорова Rolex, который он исполняет в дуэте с рэпером Dava (Давид Манукян).

Необычный подарок доставили артисту в Дубай, где он выступил с концертом и презентовал новый хит. Киркоров был впечатлен сюрпризом, восторги высказал в видео.

– Ой, какая красота! Ой, из Тюмени! Надо в холодильник срочно, чтобы это сохранилось до выезда! Спасибо большое, Тюмень! – поблагодарил Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров поблагодарил тюменцев за сладкий подарок. Скриншот видео с @lyudmilagoltsman в Instagram

В своем Instagram Гольцманы опубликовали видео, где артист получает тюменский сюрприз, и пояснили, чему посвятили необычное кондитерское изделие.

– Для нашего дорогого артиста, друга и потрясающего человека @fkirkorov, шоколадный подарок под кодовым названием «Роли на руке» и десерты в честь выхода новой крутой песни и потрясающего концерта в Дубае! Ждем наших традиционных встреч в Тюмени! Любим вас и обнимаем! С огромным уважением, Людмила и Александр Гольцман, ваши любимые кондитеры из Тюмени, – написали авторы шоколадного подарка.

Шоколадный подарок назвали «Роли на руке» - в честь выхода новой песни Киркорова. Скриншот видео

Дополним, ранее Гольцманы подарили еще один необычный шоколадный десерт любимому артисту – съедобный портрет Филиппа Бедросовича топлес.

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