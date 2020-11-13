Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить в выходные 14 и 15 ноября 2020 года

Осенняя Тюмень Фото: Виктория Стеблова

Выходные дни ожидает вся страна. Выходные - это прекрасный повод отдохнуть от повседневной суеты и провести время с родными людьми. Для этого прекрасно подойдет поход в кино, поездка на горячие источники или поход в театр. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 14 и 15 ноября 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

14 НОЯБРЯ, СУББОТА

Экскурсия «Тюмень гастрономическая»

Стоимость: 1 250 рублей – взрослые, 1 100 рублей – дети.

Когда: 14 ноября в 15:00.

Где: старт от остановки ДК «Строитель».

Запись по телефону: +7 (904) 474-15-86.

Вы узнаете, чем угощали гостей тюменцы на протяжении всех четырех веков существования города, а также какими были местные блюда и традиции гостеприимства.

Экскурсия завершится в ресторане «Потаскуй», там вы сами приготовите сибирское блюдо – пельмени, а затем сами его отведаете!

Экскурсия «Тюмень гастрономическая». Фото: Visit Tyumen

Спектакль «Тартюф»

Стоимость: от 400 до 1500 рублей.

Где: Драматический театр.

Когда: 14 ноября в 18:00.

Объект насмешек для автора в этой комедии – лицемерие! Лицемерие – как порок, как оружие в достижении целей, как способ мыслить и жить, как разрушительный вирус, заражающий легковерных, доверчивых и наивных героев пьесы.

Воплощением этого порока является Тартюф – обедневший дворянин, впущенный в дом, втершийся в доверие к хозяину Оргону и начавший устанавливать свои «духовные и нравственные» законы.

Спектакль «Тартюф». Фото: ТБДТ

Читки лучших пьес фестиваля молодой драматургии

Когда: 14 и 15 ноября.

Где: МТЦ "Космос", ул.Республики, 165а.

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация.

14 ноября в театральном центре «Космос» стартует проект «Эхо Любимовки». Творческие команды города прочтут работы драматургов, вошедшие в список главных пьес этого года по версии одного из крупнейших в России театральных фестивалей.

За два дня молодежные команды из Тюмени и Нягани прочитают шесть из них: «deinosдина» Даниила Гурского, «Я танцую как дебил» Игоря Витренко, «Коби Брайант» Алексея Житковского, «запись прерывается» Элины Петровой, «Утечка» Юлии Савиковской и «Республика» Сергея Давыдова.

Читки лучших пьес фестиваля молодой драматургии. Афиша Тюмень

Кукольный спектакль "Красная шапочка"

Когда: 14 ноября в 16:00.

Где: Музейный комплекс И.Я. Словцова, ул.Советская, 63.

Стоимость: 200 рублеи до дня спектакля, 250 рублеи в день спектакля

Нет в мире ребенка, которыи не знал бы Красную Шапочку! Музейный комплекс И.Я. Словцова и театр анимации "Альтер Эго" приглашают вас на веселую интерактивную интерпретацию всем известной сказки Шарля Перро.

Кукольный спектакль "Красная шапочка". Фото; Афиша Тюмень

"Музейляндия" ждет гостей

Когда: 14-15 ноября.

Где: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, "Музейляндия", ул.Советская, 63.

Стоимость: от 35 до 50 рублей. В стоимость билета входит:

- рисование мелом на грифельной доске;

- игры на специализированных столах в конструктор LEGO, шахматы и шашки;

- досуг в зоне для игр; сбор/разбор большого объемного пазла 2*1,6 м.;

- просмотр мультфильмов и фильмов в детском кинозале;

- рисование на мольбертах, музыкальное сопровождение;

- мастер-класс на выбор.

"Музейляндия" ждет гостей. Фото: Афиша Тюмень

15 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Экскурсионный тур в Тобольск

Стоимость: 2 500 рублей.

Когда: 15 ноября.

Подробности и бронь: 8 (3452) 27-31-17; 27-31-73.

Поехав в тур вы узнаете:

На каких холмах стоит первая столица Сибири. Почему Тобольск – отец городов сибирских. Кто был инициатором установки единственного памятка атаману Ермаку в Тюменской области. Какие великие люди проживали в Тобольске. И другие интересные факты.

Фото: Visit Tyumen. Экскурсионный тур в Тобольск

Премьера спектакля "Храбрый Юрка"

Когда: 15 ноября в 12:00.

Где: Тюменский театр кукол, ул.Кирова, 36.

Стоимость: 200-500 рублей.

Юра - главный герой спектакля. Он очень храбрый мальчик. Юра ничего не боялся, кроме некоторых вещей. Например, он боялся спать на кровати, потому что под ней живет Крокодил. Ещё боялся тёмных комнат, Скелета за шторкой, сохнущей Простыни на кухне, Гардероба и Дедушкиного портрета на стене.

Премьера спектакля "Храбрый Юрка". Фото: Афиша Тюмень

Тур «Казачье подворье»

Стоимость: 2650 рублей с человека (взрослый билет); 2500 рублей с человека (дети до 18 лет).

Когда: 15 ноября.

По всем вопросам обращайтесь: 8 (3452)45-56-00.

Казаки и казачки встретят своих гостей с караваем, покажут свои владения и домашнее хозяйство (кабанов, коз, лошадей, гончих и борзых). После экскурсии по хозяйству, вас ждут танцы и песни. А после, вам предоставится уникальная возможность подержать в руках настоящую казацкую шашку и поучиться фланкировке у профессионалов своего дела.

В конце тура вас ждёт пир на весь мир с настоящим казачьими угощениями.

Фото: Visit Tyumen. Тур «Казачье подворье»

Спектакль «Академия смеха»

Стоимость: от 300 до 800 рублей.

Где: Драматический театр.

Когда: 15 ноября в 18:00.

Остроумная, ироничная, с неожиданным сюжетным ходом комедия о том, как драматург театральной труппы под названием «Академия смеха» приходит к только что назначенному Цензору при отделе общественной безопасности Токийской полиции, чтобы получить разрешение на постановку новой комедии.

Спектакль «Академия смеха». Фото: ТБДТ

Jazz Trombone Trio: Романтичный Инструментальный Джаз

Когда: 15 ноября в 19:00.

Где: FABRIC BAR, ул.Молодежная, 74/4, этаж 2.

Стоимость: 500 рублей.

Мягкое и нетривиальное сочетание трех самых джазовых инструментов - гитара, контрабас и тромбон. Все три музыканта - солисты и импровизаторы - зарядят вас энергией и хорошим настроением на много дней вперед.

Jazz Trombone Trio: Романтичный Инструментальный Джаз. Фото: Афиша Тюмень

Тур выходного дня «В гости к народам Севера»

Стоимость: 1 500 рублей с человека, вместе с ужином – 2 700 рублей с человека.

Когда: 8 ноября, 15 ноября, 22 ноября, 29 ноября.

Подробности и бронь: 8 (3452) 45-56-00.

Вас ждет хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лобаз, весельные обласа, оленьи нарты, дым костра, традиционный обряд очищения с цветными лентами и многое другое. Вы собственноручно испечете хлеб в печи, сделаете берестяную ложку, которой будете кушать северные ягоды, угоститесь ароматным травяным чаем.

Фото: Visit Tyumen. Тур выходного дня «В гости к народам Севера»

Спектакль «Три товарища»

Стоимость: от 300 до 1200 рублей.

Где: Драматический театр.

Когда: 15 ноября в 18:00.

Действие спектакля происходит в Германии на рубеже 20–30-х годов 20 века. Ожоги войны, навсегда оставшиеся в душах людей, постоянно напоминают о себе. Трое друзей – Отто, Готфрид, Роберт и его возлюбленная Пат – учатся жить в мире, где много боли и зла, предательства и малодушия. Молодые люди осознают, что жизнь и смерть неразлучны, что встречи и расставания неизбежны, что невозможно жить без любви и без потерь. Но герои спектакля наделены удивительным даром – несмотря ни на что сохранять в себе обаяние молодости, желание смеяться, любить, дружить, веселиться здесь и сейчас, невзирая на страшные последствия…

Спектакль «Три товарища». Фото:ТБДТ

Мастер-класс по урало-сибирской росписи на спилах натурального дерева.

Где: улица Демьяна Бедного, 92.

Когда: 15 ноября в 16:00.

Стоимость: 300 рублей (материалы предоставляются).

Бронь: 8-950-485-57-60. Урало-сибирская роспись - это одна из разновидностей свободной кистевой росписи, полюбившаяся мастерам-красильщикам Тюменской области. Роспись предполагает особую технику мазка (разбел), когда на кисть одновременно с белилами берётся цветная краска.

Вы сможете создать на выбор: - Подвеску-оберег - Магнитик - Брошку.

Мастер-класс от Натальи Шевцовой по фьюзингу - высокотемпературной технологии обработки стекла.

Где: улица Демьяна Бедного, 92.

Когда: 15 ноября в 16:00.

Стоимость: 400 рублей (материалы предоставляются).

Бронь: 8-950-485-57-60.

На мастер-классе дети создадут подарок ко Дню Матери (29 ноября): кулон, брошь или магнит на выбор.