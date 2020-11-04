День народного единства – 2020: куда сходить 4 ноября 2020 года в Тюмени

Тюмень
Фото: Виктория Стеблова
Тюмень вместе со всей Россией празднует 4 ноября День народного Единства. Этот праздник появился в календаре в 2005 году. А вот история этого праздника начинается с 1612 года, когда всем известные Минин и Пожарский возглавили народное ополчение и освободили Китай-Город, а также заблокировали отступивших интервентов в Кремле.
Все 15 лет праздник в России отмечают с особым размахом, и 2020 год - не исключение. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила праздничную афишу на 4 ноября 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!
Ночной концерт Тюменского филармонического оркестра.
Стоимость: 500-1000 рублей.
Когда: 4 ноября в 21:00.
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34).
Коллектив оркестра приглашает в ночное музыкальное путешествие. В каждом из городов ночи по особенному прекрасные, но атмосфера, образы, настроение различны. Почувствуйте атмосферу нашего города в волшебном звучании оркестра.
Ночной концерт Тюменского филармонического оркестра. Фото: Visit Tyumen
Выступление концертных бригад в День народного единства.
Когда: 4 ноября с 12:15.
Где: на площадках города.
Стоимость: бесплатно.
Концертная программа посвящена Дню народного единства. Праздник жителям и гостям города Тюмени подарят две музыкальные бригады. На протяжении всего дня, они будут дарить людям хорошее настроение в разных частях города.
Творческий маршрут Тюменского духового оркестра:
12:30 - сквер Якова Неумоева;
13:30 - Цветной бульвар;
15:20 - сквер Льва Ровнина;
16:30 - Сказочный бульвар по адресу ул.А. Митинского, 7.
Помимо Тюменского духового оркестра тюменцы услышат песни в исполнении Михаила Шепеленко и Анастасии Русановой. Ведущей музыкального праздника станет Ольга Глазунова.
Маршрут второй музыкальной бригады в составе вокал-бэнда «Матрица», вокальных групп «Космос» и «Арабелла»:
12:15 - Южный пруд по адресу ул. Федюнинского, 5;
13:30 - сквер Комсомольский;
15:00 - сквер гимназистов;
16:20 - Звездный городок.
Тюменцы могут выбрать удобное время и место, чтобы послушать известные композиции в исполнении любимых музыкантов. И провести ведь в праздничной атмосфере.
Афиша праздничных концертов. Фото: Афиша Тюмень
Спектакль «Маугли».
Когда: 4 ноября в 12:00.
Где: Тюменский театр кукол, ул.Кирова, 36.
Стоимость: 200-500 рублей.
Человеческий детёныш попадает в животный мир и не погибает. Звери принимают его в свою стаю и нарекают именем Маугли. Он понимает единство всего живого и усваивает мудрую заповедь: «Мы с тобой одной крови!» Пока он ребенок, в нем с легкостью уживается и звериное и человеческое.
Спектакль «Маугли». Фото: Афиша Тюмень
Тематическая экскурсия «Загадки Российской империи».
Когда: 4 ноября 2020 в 16:00 и 18:00 по предварительной записи.
Где: Исторический парк Россия - Моя История. Тюмень ул. Орджоникидзе, 47.
Стоимость: 700 рублей с группы от 1 до 5 человек.
Подробности и запись по телефону: 68-11-11.
В честь Дня народного единства в Историческом парке "Россия - Моя история" состоится экскурсия «Загадки Российской империи». Во время экскурсии вы познакомитесь с интересными фактами и легендами времён Смуты и правления династии Романовых в России: услышите версии о появлении самозванцев, секретных завещаниях монарших особ, узнаете тайну узника, прозванного «железной маской русской истории», также вам расскажут о мистических событиях и удивительных совпадениях в жизни царского рода.
Тематическая экскурсия «Загадки Российской империи». Фото: Афиша Тюмень
Спектакль “Стасик, играй!”.
Стоимость: от 300 до 1 200 рублей.
Где: Драматический театр.
Когда: 4 ноября в 18:00.
Спектакль "Стасик, играй!" – это лирическая, музыкальная, добрая и светлая сказка для взрослых, наполненная всеми любимыми песнями и искрометными шутками, где молодому поколению зрителей представится удивительная возможность окунуться в замечательную пору влюбленности их родителей.
Сюжет незамысловат – стоит где-то, в каком-то городе старый дом, который вот-вот должны расселить, и живут в нем прекрасные люди, которые никак не хотят расставаться друг с другом и самоотверженно отстаивают свой дом от сноса!
Спектакль “Стасик, играй!”. Фото: ТБДТ