День народного единства – 2020: куда сходить 4 ноября 2020 года в Тюмени

Тюмень Фото: Виктория Стеблова

Тюмень вместе со всей Россией празднует 4 ноября День народного Единства. Этот праздник появился в календаре в 2005 году. А вот история этого праздника начинается с 1612 года, когда всем известные Минин и Пожарский возглавили народное ополчение и освободили Китай-Город, а также заблокировали отступивших интервентов в Кремле.

Все 15 лет праздник в России отмечают с особым размахом, и 2020 год - не исключение. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила праздничную афишу на 4 ноября 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

Ночной концерт Тюменского филармонического оркестра.

Стоимость: 500-1000 рублей.

Когда: 4 ноября в 21:00.

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34).

Коллектив оркестра приглашает в ночное музыкальное путешествие. В каждом из городов ночи по особенному прекрасные, но атмосфера, образы, настроение различны. Почувствуйте атмосферу нашего города в волшебном звучании оркестра.

Ночной концерт Тюменского филармонического оркестра. Фото: Visit Tyumen

Выступление концертных бригад в День народного единства.

Когда: 4 ноября с 12:15.

Где: на площадках города.

Стоимость: бесплатно.

Концертная программа посвящена Дню народного единства. Праздник жителям и гостям города Тюмени подарят две музыкальные бригады. На протяжении всего дня, они будут дарить людям хорошее настроение в разных частях города.

Творческий маршрут Тюменского духового оркестра:

12:30 - сквер Якова Неумоева;

13:30 - Цветной бульвар;

15:20 - сквер Льва Ровнина;

16:30 - Сказочный бульвар по адресу ул.А. Митинского, 7.

Помимо Тюменского духового оркестра тюменцы услышат песни в исполнении Михаила Шепеленко и Анастасии Русановой. Ведущей музыкального праздника станет Ольга Глазунова.

Маршрут второй музыкальной бригады в составе вокал-бэнда «Матрица», вокальных групп «Космос» и «Арабелла»:

12:15 - Южный пруд по адресу ул. Федюнинского, 5;

13:30 - сквер Комсомольский;

15:00 - сквер гимназистов;

16:20 - Звездный городок.

Тюменцы могут выбрать удобное время и место, чтобы послушать известные композиции в исполнении любимых музыкантов. И провести ведь в праздничной атмосфере.

Афиша праздничных концертов. Фото: Афиша Тюмень

Спектакль «Маугли».

Когда: 4 ноября в 12:00.

Где: Тюменский театр кукол, ул.Кирова, 36.

Стоимость: 200-500 рублей.

Человеческий детёныш попадает в животный мир и не погибает. Звери принимают его в свою стаю и нарекают именем Маугли. Он понимает единство всего живого и усваивает мудрую заповедь: «Мы с тобой одной крови!» Пока он ребенок, в нем с легкостью уживается и звериное и человеческое.

Спектакль «Маугли». Фото: Афиша Тюмень

Тематическая экскурсия «Загадки Российской империи».

Когда: 4 ноября 2020 в 16:00 и 18:00 по предварительной записи.

Где: Исторический парк Россия - Моя История. Тюмень ул. Орджоникидзе, 47.

Стоимость: 700 рублей с группы от 1 до 5 человек.

Подробности и запись по телефону: 68-11-11.

В честь Дня народного единства в Историческом парке "Россия - Моя история" состоится экскурсия «Загадки Российской империи». Во время экскурсии вы познакомитесь с интересными фактами и легендами времён Смуты и правления династии Романовых в России: услышите версии о появлении самозванцев, секретных завещаниях монарших особ, узнаете тайну узника, прозванного «железной маской русской истории», также вам расскажут о мистических событиях и удивительных совпадениях в жизни царского рода.

Тематическая экскурсия «Загадки Российской империи». Фото: Афиша Тюмень

Спектакль “Стасик, играй!”.

Стоимость: от 300 до 1 200 рублей.

Где: Драматический театр.

Когда: 4 ноября в 18:00.

Спектакль "Стасик, играй!" – это лирическая, музыкальная, добрая и светлая сказка для взрослых, наполненная всеми любимыми песнями и искрометными шутками, где молодому поколению зрителей представится удивительная возможность окунуться в замечательную пору влюбленности их родителей.

Сюжет незамысловат – стоит где-то, в каком-то городе старый дом, который вот-вот должны расселить, и живут в нем прекрасные люди, которые никак не хотят расставаться друг с другом и самоотверженно отстаивают свой дом от сноса!