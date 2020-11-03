Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 4 ноября 2020 года: смертельный антирекорд

В Тюменской области скончались шесть человек с коронавирусом за сутки. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 151 и составило 13 855 человек.

Всего зараженных: 13 855.

Количество смертей: 81.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Тюменцев попросили не посещать оживленные места из-за коронавируса.

Несмотря на все усилия врачей, скончались: женщина, 48 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 57 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 48 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии; женщина, 40 лет – от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 48 лет – от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней интерстициальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 45 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза.

За последние сутки в России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 23,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 331 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 673 686 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 828 летальных исходов, выздоровели 1 251 364 человека.