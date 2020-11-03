Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 4 ноября 2020 года: смертельный антирекорд

В Тюменской области скончались шесть человек с коронавирусом за сутки. Фото - pixabay.com.
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 151 и составило 13 855 человек.
Всего зараженных: 13 855.
Количество смертей: 81.
Режим повышенной готовности: до 12 ноября.
Изоляция для приезжих: нет.
Горячие источники: открыты.
Музеи, кинотеатры и театры: открыты.
Детские развлекательные центры: открыты.
Фото - yandex.ru/covid19/stat.
Тюменцев попросили не посещать оживленные места из-за коронавируса.
Несмотря на все усилия врачей, скончались: женщина, 48 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 57 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 48 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии; женщина, 40 лет – от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 48 лет – от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней интерстициальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 45 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза.
За последние сутки в России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 23,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 331 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 673 686 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 828 летальных исходов, выздоровели 1 251 364 человека.