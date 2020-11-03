В Заболотье транспортный прокурор завершил проверку по факту регулярной задержки рейсов

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В Заболотье подошла к концу проверка по факту регулярной задержки авиарейсов компании «ЮТэйр» Напомним, что жалоба в транспортную прокуратуру поступила от местных жителей Тобольского района (деревень Ачиры, Ишменево и Изиметь).

Тюменская транспортная прокуратура провела проверку по исполнению требований обеспечения транспортного сообщения в труднодоступных районах. Руководитель Тюменской транспортной прокуратуры Анатолий Орлов лично встретился с местными жителями, чтобы поставить точку в этом вопросе.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, количество рейсов, которые выполняются по маршруту Ачиры – Ишменево – Изиметь, недостаточное и не обеспечивает существующие потребности граждан.

– Транспортным прокурором заместителю губернатора Тюменской области направлена информация о необходимости рассмотрения вопроса об увеличении количества авиарейсов и изменении времени начала выполнения полетов в данные населенные пункты, – подчеркивают в пресс-службе.

В результате принятых мер, на 2021 год в проект бюджета Тюменской области добавлено финансирование на организацию трех дополнительных авиарейсов по данному маршруту. Общее число авиаперелетов вырастет до 44.

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