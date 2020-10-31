В Тюменской области отремонтировали дорогу, ведущую к двум тысячам дачных участков. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.

В Тюмени отремонтировали улицу Варшавскую, которая ведет к двум СНТ «Суходольное» и «Лесная поляна». Работы проходили благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На протяжении трех километров дороги строители обновили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары, разворотную площадку и стоянка для автобусов. Кроме того, выполнены работы по подъезду к домам, а также обновлена разметка и дорожные знаки.

По словам Алексея Кучерова, председателя регионального отделения Союза садоводов России и члена Общественной палаты Тюменской области, в этом сезоне ремонт дороги пришелся как нельзя кстати. В период пандемии из-за распространения новой коронавирусной инфекции очень много тюменцев самоизолировались на своих дачных участках, об этом говорят даже увеличившиеся счета за электричество.

Улица Варшавская одна из дорог к СНТ, которые вошли в программу ремонта нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С момента реализации нацпроекта в Тюменской области поэтапно приводятся в порядок подъездные пути к садоводческим обществам.

– В Тюменской области в рамках соглашения подписанного Правительством региона и «Союза садоводов России» в проезжем состоянии круглый год поддерживаются дороги к садоводческим обществам. Зимой чистится снег и наледь, дороги грейдируются, так как многие дачники постоянно проживают в садоводческих обществах, пользуются общественным транспортом. Мы стараемся задействовать все проекты для улучшения транспортной и дорожной инфраструктуры садоводческих и дачных объединений тюменцев. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отлично помогает нам в этой работе, – говорит Алексей Сергеевич.