«Дед-то не пьёт, а Снегурка не против»: тюменский аниматор – о «зарплате» Деда Мороза и о запрете на выпивку

Тюменский Дед Мороз Фото: Виктория Стеблова

Начиная с ноября вся страна готовится с встрече самого долгожданного праздника - Нового Года. Но есть и те, для кого новогодние праздники станут самым настоящим трудовым процессом. Один из таких «дедов» со стажем – Денис Тюльпинов – раскрыл нам секреты этой необычной профессии и рассказал, что нужно отвечать на предложение выпить.

Денис Тюльпинов - тюменский Дедушка Мороз Фото: Из личного архива

- Денис, сколько лет ты даришь детям праздник в образе Дедушки Мороза?

- Вопрос сложный, потому что я не сразу стал работать в роли Деда Мороза из-за моей картавости. Осенью 2008 года я пришел в творческий коллектив «Фейерверк», и, только спустя год, начал выезжать на детские праздники в роли «нетрадиционного» Деда Мороза. Заводного, танцевального, слегка молодежного. Полноценно превращаться в волшебника стал в 2012-2013 году, когда наш руководитель дала добро, чтобы картавый Денис работал в этом образе. Получается около 7 или 8 лет дарю детям праздник.

В реальной жизни Денис - муж и отец двух детей. По профессии он инженер в области информационных технологий, любит экстремальный спорт и автомобили.

- Почему, из года в год, ты возвращаешься в образ Дедушки?

- Не знаю, наверное, люблю этот образ. Потому что люблю детей, видя их эмоции на празднике. Люблю саму атмосферу новогодних компаний. А может, потому что раньше не давали быть Дедом Морозом.

- Вопрос, который мучает всех и всегда: сколько за новогоднюю кампанию может заработать Дед Мороз?

- Наши Дедушки Морозы рассказали, что суммы могут разниться от 1 до 30 тысяч рублей, а то и выше. Но конкретных сумм волшебники предпочли не называть.

Новогодний волшебник Фото: Виктория Стеблова

-Что нужно правильно отвечать, при предложениях выпить в честь праздника?

- Обычно в таких ситуациях отвечает Снегурочка и говорит, что Дедушка не пьет. Но, если это взрослый корпоратив, можно пошутить, что Дед-то не пьет, а вот Снегурка не против. Но пить, конечно же, никто не станет.

- Работа Дед Морозом - это больше хобби или хороший способ заработать?

- Как говорится, это работа, которая позволяет совмещать приятное с полезным. Можно и покайфовать, можно и подзаработать. Но для меня больше это все таки хобби, внутренний кайф от этой работы, от этого образа.

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