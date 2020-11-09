В детский магазин Тюмени нагрянула проверка: на отсутствие антисептиков и масок пожаловалась обиженная покупательница

Рейд в магазин Фото: Виктория Стеблова

Жители Тюмени пожаловались на магазин «Смайл» (ул. Василия Гольцова, 10), в котором нарушены правила соблюдения санитарных норм в период повышенной готовности. По словам потребителей, продавцы не носят маски, а про антисептики тут и не слышали. Специалисты Управления Роспотребнадзора тут же отреагировали на жалобу горожан и отправились на проверку.

магазин «Смайл» Фото: Виктория Стеблова

Деятельность в магазине осуществляет индивидуальный предприниматель - Екатерина Важаева. Всю работу Екатерина выполняет сама, ей помогает лишь ее мама, Людмила Евстафьева. Как рассказала нам сама Людмила Леонидовна, жалобу на них могла написать девушка, с которой недавно произошел неприятный инцидент.

- Она пришла к нам в магазин по следам известного тюменского блогера. Ходила здесь час, трогала товар и роняла его. Я попросила ее быть аккуратнее. Потом она решила привлечь внимание и начала вскрывать новогодние гирлянды. Я её поставила условие: или она что-то покупает, или уходит. Девушка сделала покупку, но ушла очень недовольная. При этом, она была не одна, а с молодым человеком. Он за это время поиграл во все игрушки, послушал все музыкальные книжки. И после этого она в своем Instagram начала рассказывать о том, какой у нас ужасный магазин, - поделилась мама владелицы «Смайла». - В своем блоге она рассказала, что мы о ней еще узнаем. Думаем, она просто решила «хайпануть». Но мы себя в обиду не даем – покупатель не всегда прав, - отметила Людмила Леонидовна.

Проверка документации Фото: Виктория Стеблова

Как рассказал специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Азамат Научинов, в магазине действительно отсутствовали дезинфицирующие средства и антисептики с вирулицидным действием, но это далеко не всё.

- Здесь нет приказа о назначении ответственного лица за соблюдением требований постановления, графиков проведения влажных уборок и дезинфекции помещения и журнала термометрии. Следовательно, оценить контроль состояния здоровья сотрудников, в течение рабочей смены, невозможно, - отметил Азамат Научинов.

Проверка в магазине Фото: Виктория Стеблова

По итогам проверки на магазин могут составить протокол об административном правонарушении. Предпринимателей ждёт штраф от 50 до 150 тысяч рублей или приостановка работы магазина.

Директор магазина с пониманием отнеслась к проверке и пообещала исправить все недочеты.

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