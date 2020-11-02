«Ночь искусств – 2020» в Тюмени: подробная афиша мероприятий на 3 ноября 2020 года

Ночь искусств - 2020 в Тюмени. Фото: https://afisha-tyumen.ru/

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в рамках Дня народного единства уже в восьмой раз. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки, культурные клубы проведут тематические мероприятия и познавательные мастер-классы. Главная тема 2020 года – «Искусство объединяет». Увы, из-за пандемии коронавируса почти все мероприятия «Ночи искусств» в Тюмени пройдут онлайн, однако программа от этого не стала хуже. В нашем материале – подробная афиша «Ночи искусств – 2020» в Тюмени на 3 ноября 2020 года.

Квиз и квартирник в Историческом парке

Ночь искусств в историческом парке "Россия - моя история". Фото: https://afisha-tyumen.ru/

В историческом парке «Россия – моя история» «Ночь искусств – 2020» начнется днем, в 14 часов. В это время пройдет квиз «С искусством на «ты». В онлайн-формате тюменцам расскажут, чему посвящали произведения в эпоху Романовых, была ли живопись в эпоху Рюриковичей и какие особенности были в архитектуре СССР.

В 16 часов пройдёт литературно-музыкальный квартирник, где споют песни разных эпох, прочитают стихи и расскажут краткие сведения об истории создания песен.

В 18 часов можно будет «прогуляться» онлайн по улицам Тюмени, где можно будет узнать об архитектурных особенностях Тюмени и о том, как менялся облик города в XIX – XX столетиях.

В 19 часов пройдет интеллектуальный квиз «Искусство, я тебя знаю». Все желающие смогут проверить знания в области истории искусств в группе исторического парка в «Инстаграме». Поиграть можно одному либо компанией до 6 человек. Регистрация здесь.

Телефон для справок: +7 (3452) 68-11-11.

Возрастное ограничение: 0+. Интеллектуальный квиз – 12+.

«Наше творчество» в «Орфее»

Ночь искусств в ДК "Орфей". Фото: https://afisha-tyumen.ru/

Начало «Ночи искусств» в ДК «Орфей» намечено на 18 часов. В рамках акции пройдет видеоэкскурс «Наше творчество», мастер-класс по изобразительному искусству и показ фрагментов кинофильмов.

Телефон для справок: +7 (3452) 47-93-90.

Возрастное ограничение: 0+

«Искусство XIX века» в «Усадьбе Колокольниковых»

Ночь искусств в Музее Словцова. Фото: https://afisha-tyumen.ru/

Специально к «Ночи искусств – 2020» музей «Усадьба Колокольниковых» приглашает принять участие в интеллектуальном онлайн-квесте «Искусство XIX века». Вопросы викторины охватят историю европейского и отечественного искусства XIX столетия. Чтобы принять участие в квесте, нужно отсканировать QR-код на афише, зарегистрироваться в Viber или перейти по прикрепленной ссылке.

Телефон для справок: +7 (3452) 46-49-63.

Возрастное ограничение: 6+

«Ночь искусств» в Музее Словцова

Ночь искусств в Усадьбе Колоколниковых. Фото: https://afisha-tyumen.ru/

Открытие «Ночи искусств – 2020» в Тюмени в формате онлайн намечено на 18 часов. В 18.10 состоится видеоперформанс «Марш Победы» (нестандартный взгляд на выставочный проект «Марш Победы»), а в 19 часов – автобусная экскурсия «Тюмень. Время роста».

В 20 часов покажут короткометражный фильм-экскурсию «Назад в СССР», где через музейные предметы тюменцы увидят один день из жизни молодых людей послевоенной Тюмени.

Чуть пораньше, в 15 часов, «Ночь искусств» пройдет и для тюменских ребятишек. Сначала можно будет увидеть комикс «Искусство объединяет», в котором Мурка и Ириска Мурка и Ириска с помощью произведений искусства отправятся в путешествие во времени и увидят Тюмень середины XX столетия.

В 15.30 покажут познавательный видеоролик «Тайны старого чердака». Музейные герои профессор Вездеходиков и Сказочница познакомят ребят с тайнами музейного чердака и поведают истории о том времени, когда их бабушки и дедушки гордо носили звание октябренка, пионера или тимуровца.

Посмотреть всю программу можно будет на YouTube, в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Телефон для справок: +7 (3452) 45-35-90.

Возрастное ограничение: 6+

«Счастливый дебют» в «Строителе»

Ночь искусств в ДК "Строитель". Фото: https://afisha-tyumen.ru/

В ДНК «Строитель» развлекательная программа тоже намечена на 18 часов. Сначала пройдет видеоконцерт «Счастливый дебют», в котором выступят юные артисты – участники XV областного открытого конкурса молодых дарований «Дебют-2020», который стартовал 1 октября 2020 в рамках нацпроекта «Культура».

После этого вокалистов, чтецов и разножанровых исполнителей приглашают к свободному микрофону «Спасибо, записано!». Аудиозапись выступления отдадут каждому участнику.

Телефон для справок: +7 (3452) 36-56-17.

Возрастное ограничение: 6+

«Сценическая речь» в библиотеке им. Менделеева

Ночь искусств в библиотеке Менделеева. Фото: https://afisha-tyumen.ru/

В Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Ивановича Менделеева пройдет онлайн-мастер-класс «Сценическая речь», который проведет педагог по актерскому мастерству Наталья Латфуллина. Участники сделают упражнения для разных частей тела, координирующих дыхание и движения, а также познакомятся с основами правильной артикуляции.

А еще здесь пройдет онлайн-концерт тюменского фольклорного ансамбля «Росстань». На концерте прозвучат лирические, плясовые, хороводные песни, которые были записаны в фольклорных экспедициях по югу Тюменской области.

Телефон для справок: +7 (3452) 45-35-90.

Возрастное ограничение: 6+

«Интерактивный нон-стоп» в «Воднике»

Ночь искусств в ДК "Водник". Фото: https://afisha-tyumen.ru/

В ДК «Водник» в 19 часов начнется развлекательная программа «Интерактивный нон-стоп». В мир творчества окунут тюменцев коллективы Дома культуры, специальные гости мероприятия и мастера различных жанров. Наиболее активные участники получат подарки от студии авторского войлока «СДушой» и «Орифлейм».

Телефон для справок: +7 (3452) 45-93-44.

Возрастное ограничение: 6+

«Доктор Джаз» в «Нефтянике»

Ночь искусств в ДК "Нефтяник". Фото: https://afisha-tyumen.ru/

Во Дворце культуры «Нефтяник» в 20 часов новую концертную программу «Доктор ДЖАЗ» презентует джазовый оркестр «Золотая труба». Лучшие тюменские вокалисты соберутся вместе, чтобы порадовать любимых слушателей во время акции «#Ночьискусств200». Посмотреть концерт можно будет на youtube-канале ТКТО, в соцсетях «ВКонтакте» и в Instagram. Если вы уже купили билет на концерт, то информацию о возврате можно получить по телефону 8 (3452) 68-77-77.

Кроме того, в соцсети «ВКонтакте» в течение дня можно будет посмотреть мастер-классы по вокалу, игре на барабанах и гитаре от преподавателей музыкальной школы «Лаборатория звука». В качестве бонуса – ответы на вопросы викторины по инструментам джаз-оркестра.

Телефон для справок: +7 (3452) 28-32-32.

Возрастное ограничение: 6+