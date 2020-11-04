Артур Хачуян: в Тюмени много локальных бизнесов, ориентированных на цифровое будущее

Федеральный эксперт в области больших данных стал одним из спикеров форума ИНФОТЕХ-2020.

В конце октября в Тюмени прошел XIII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ-2020». Одним из спикеров форума стал федеральный эксперт в области больших данных, основатель Social Data Hub (сейчас –Tazeros Global) Артур Хачуян. В режиме онлайн он выступил с авторской лекцией «Как захватить мир с помощью Big Data». Как это сделать и чем полезные большие данные, Артур Хачуян рассказал в интервью в рамках совместного проекта изданий «Комсомольская правда» – Тюмень» и «Тюменская область сегодня».

– Артур, что такое большие данные и где их анализ может быть полезен в современном мире?

– Это набор подходов и алгоритмов, которые позволяют извлекать новые знания и инсайды для бизнеса из сверхбольших данных. Это можно быть применимо ко всем сферам, начиная от рекламы и заканчивая вопросами государственной безопасности.

– Говорят, что один известный банк совместно с «2Гис» планирует начать отслеживать наше местоположение и траты, чтобы затем продавать аналитику компаниям, просчитывая таким образом маркетинговую составляющую? Что ты об этом думаешь?

– До банков это придумали много кто. На рынке есть целый пласт компаний, которые занимаются геоинформационными сервисами, геоаналитикой. Последние три года, с развитием операторов фискальных данных, которые собирают чеки и отправляют их в налоговую, как раз появилась связка: место покупки, тип покупки и подобные вещи. Это крутой способ привести рекламную сегментацию и так называемую персонализацию креатива. То есть с помощью этих данных мы можем понять не только, кто и где совершает покупки, но и как с этими людьми правильно взаимодействовать.

– Что позволяют делать большие данные и чем они могут быть опасны для обычных людей?

– Большинство подходов по анализу больших объемов данных крутится вокруг моделирования поведения пользователей и, соответственно, предсказания поведения пользователей. В чистом виде это не будет угрожать одному конкретному пользователю. Но, к сожалению, из-за развития подобных алгоритмов можно получать данные к привязке именно к конкретному пользователю. Это социальные сети, мессенджеры, всевозможные приложения. Используя эту информацию, можно отслеживать в том числе перемещения пользователя и т. д. Хорошо, что сейчас все быстро и сильно начали заниматься своей цифровой грамотностью.

– Есть ли способы минимизировать упоминания о себе на различных платформах и, так сказать, подчистить свою онлайн-историю?

– Сделать это, конечно, можно, но вы сильно пострадаете в удобстве. Потому что вам придется отказаться от мобильных телефонов, социальных сетей и т. д. К примеру, если вы решите забронировать отель в стране на левую почту, созданную в секретном аккаунте, вам могут отказать, потому что вас невозможно идентифицировать. Да, можно, конечно, как 10, 50 и 100 лет назад уйти в лес и не общаться с социумом. Здесь примерно то же самое. Так что живем и радуемся.

– Артур, впервые ли ты принимал участие в тюменском форуме «ИНФОТЕХ»?

- На подобных мероприятиях я выступаю достаточно много, в «ИНФОТЕХ» впервые принимал участие. Что касается Тюмени, сюда я приезжаю часто. Мне нравится и сам город и то, насколько здесь достаточно высокая цифровая грамотность и как здесь всё трансформировано. Очень много локальных бизнесов, которые смотрят в будущее.

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