Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить в выходные 31 октября и 1 ноября 2020 года

Вечерняя Тюмень Фото: Виктория Стеблова

Приветствуем долгожданные выходные! Свободное время в уик-энд можно провести в кругу близких людей. Для этого прекрасно подойдут музеи, рестораны и кинотеатры. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 31 октября и 1 ноября 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

31 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

Театрализованная эпатажная экскурсия по городу «Тюмень мистическая»

Стоимость: 1 000 рублей – взрослые, 900 рублей – лица от 16 до 18 лет.

Когда: 31 октября в 22.00. Старт экскурсии от Текутьевского кладбища.

Бронь: 8 (9044) 93-70-88.

На этой эксклюзивной экскурсии по самым таинственным и зловещим местам Тюмени оживают местные легенды. Старинные улицы и дома предстанут в своем истинном, потустороннем обличье, а злобная старуха Евфимия поведает о том, кто скрывается в них под чарующей маской. Призраки тюменских купцов и простого люда, жертвы общественного темперамента и наш земляк Распутин, прославившийся на весь мир, – и это еще не все, кто повстречается на пути отчаянным пассажирам.

Театрализованная эпатажная экскурсия по городу «Тюмень мистическая». Фото: Visit Tyumen

Лекция «Художник о художнике: Алёна Головырских о Николае Фешине»

Когда: 31 октября в 15.00.

Где: Информационно-библиотечный центр для молодежи , ул. Червишевский Тракт, 15/1.

Стоимость: бесплатно, предварительная запись.

Тюменские художники в цикле лекций «Художник о художнике» рассказывают о настоящих мастерах живописи, чье творчество вдохновляет их. И откроют тайну, кого считают близким себе по духу.

Лекция «Художник о художнике: Алёна Головырских о Николае Фешине». Фото: Афиша Тюмень

Спектакль «ПУШКИН, МОЦАРТ и ВЕРСАЛЬ»

Стоимость: от 300 до 1000 рублей.

Где: Тюменский драматический театр.

Когда: 31 октября в 18.00.

Свободная версия известной пушкинской маленькой трагедии «Моцарт и Сальери», написанной поэтом в 1830 году. Многих, как известно, смущала мысль, не оклеветал ли Пушкин Сальери, приписав ему отравление Моцарта. Вопрос этот вызвал немало споров, но в 1997 году состоялся суд в Милане, где Антонио Сальери был оправдан.

Спектакль “ПУШКИН, МОЦАРТ и САЛЬЕРИ”. Фото: ТБДТ

Спектакль «ДРАКУЛА». Театр «ЕВРОПА»

Стоимость: от 100 до 2500 рублей.

Где: Тюменский драматический театр.

Когда: 31 октября в 20.00.

Новый хореографический спектакль театра Дмитрия Ефимова «Европа» по мотивам всемирно известного романа Брэма Стокера «Дракула».

Спектакль "Дракула". Фото: ТБДТ

Тур в Тобольск

Стоимость: 2 900 рублей с человека.

Когда: 31 октября в 06.30, отправление в 06.46. Время и место сбора: ул. Орджоникидзе, 59.

Бронь: +7 (3452) 27-31-73, 27-31-17.

На экскурсии вы вернетесь в период расцвета Сибирского края, побываете на родине старца Григория Распутина и, конечно, посетите Тобольский кремль. А также узнаете, кто был инициатором установки памятника Ермаку.

Тур в Тобольск. Фото: Visit Tyumen

Премьера от Театра кукол «Храбрый Юрка»

Когда: 31 октября в 12.0.0

Где: Тюменский театр кукол, ул.Кирова, 36.

Стоимость: 200 – 500 рублей.

В Тюменском театре кукол состоится премьера спектакля «Храбрый Юрка» режиссера Натальи Явныч. Кукольный спектакль по мотивам рассказов Михаила Есеновского богат на фокусы и разные превращения, благодаря этому ни один человек не сможет остаться равнодушным к нему.

Премьера от театра кукол «Храбрый Юрка». Фото: Афиша Тюмень

1 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Экскурсия «Сыр всему голова»

Стоимость: 1 400 рублей – взрослые, 1 200 рублей – льготники.

Когда: 1 ноября в 10.00 (возвращение в 13.00).

Где: старт от остановки «ДК «Строитель» (ул. Республики, 179).

Запись: +7 (905) 826-35-20, +7 (932) 323-64-69.

На экскурсии вы отправитесь в небольшое путешествие по Ирбитскому тракту, которое увенчается вкусным посещением самой настоящей сыроварни и дегустацией сыров.

Экскурсия «Сыр всему голова». Фото: Visit Tyumen

Тур выходного дня «В гости к народам Севера»

Стоимость: 1 500 рублей с человека, вместе с ужином – 2 700 рублей с человека.

Когда: 1 ноября.

Подробности и бронь: +7 (3452) 45-56-00.

1 ноября вам представится прекрасная возможность поучаствовать в веселом празднике народов Севера. В этностойбище «Увас мир хот» («Дом северных людей») вас ожидает встреча с шаманом и гостеприимной хозяйкой – представительницей малых народов Севера. Пройдете через очищающий дым костра, познакомитесь с бытом и культурой народов ханты, манси и ненцев. Вместе с хозяйкой загадаете желание, завязав ленточку на святом месте с семью хранителями земли.

Тур выходного дня «В гости к народам Севера». Фото: Visit Tyumen

Автобусная экскурсия «Кладбища и склепы старой Тюмени»

Стоимость: 900 рублей – взрослый, 800 рублей – льготный.

Когда: 1 ноября в 15.00. Место сбора: ул. Перекопская, 5.

Бронь: 8 (3452) 735-666; 8 (982) 924-44-72.

Благодаря этой экскурсии вы посетите два старинных кладбищах Тюмени (Текутьевское и Парфеновское), узнаете о других некрополях, которые существовали раньше на территории города.

Автобусная экскурсия «Кладбища и склепы старой Тюмени». Фото: Visit Tyumen

Детский клуб в ТРЦ «Матрёшка»

Когда: 1 ноября в 15.00.

Где: (ТРЦ «Матрёшка»), ул. Широтная, 112б.

Вас ждут на очередное увлекательное воскресенье. В программе для детей вас ожидает:

– создание слаймов;

– правильная сборка Lego вместе с центром «Легород»;

– ведущий-аниматор Единорожка;

– разноцветная сахарная вата (бесплатно);

– аквагрим;

– фотограф.

Детский клуб в ТРЦ "Матрёшка". Фото: Афиша Тюмень

Спектакль «КАДРИЛЬ»

Стоимость: от 500 до 1 500 рублей.

Где: Тюменский драматический театр.

Когда: 1 ноября в 18.00.

Трогательная и очень смешная история о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии «Любовь и голуби». В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут две семейные пары. Хорошо живут... но скучно. И наконец, устав от однообразной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и поменяться мужьями.