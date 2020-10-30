Тюменец разработал сканер запрещенной информации для Роскомнадзора

Система пригодится Роскомнадзору, уверен инженер Фото: Ирина Ромашкина

Автоматизированный поиск запрещенной информации разработал тюменский инженер Дмитрий Бобырев. Разработка поможет выявить в интернете не только текстовую, но и визуальную информацию, которая запрещена законом России, пояснил тюменец.

– Автоматизированный поиск запрещенной информации – это сканер Сети, который ищет запрещенную законами Российской Федерации информацию. Работу я начал во время обучения в бакалавриате, это было темой моей дипломной. Потом я стал развивать разработку во время магистратуры, – рассказал автор.

По его словам, система создана на основе нейросетей. Сканер находится на стадии тестирования, развернутого на базе ТюмГУ.

Система пригодится сотрудникам Роскомнадзора, который занимается блокировкой запрещенных ресурсов в интернете. Сегодня в распоряжении специалистов уже есть подобная технология, однако разработка тюменца – усовершенствованный вариант, пояснил Дмитрий.

– Тюменское отделение Роскомнадзора в курсе, что мы работаем над проектом, и ждет, когда мы закончим с классификацией картинок. То есть сейчас наша система готова, но она работает только с текстовой информацией, но мы ее развиваем на запрещенные картинки – экстремизм, терроризм и прочее, – пояснил новатор.

Тюменскому изобретателю 22 года, он работает инженером в компании ООО «АйТиТуДжи». Свою разработку он представил на конкурсе «Славим человека труда» и стал победителем в категории рабочих. К слову, в конкурсе Дмитрий Бобырев принял участие впервые и, не скромничая радуется званию «Лучший инженер информационной безопасности» в Уральском федеральном округе.

На втором месте в этой же категории участников оказался тоже тюменец – сотрудник ООО «Анлим-ИТ» Андрей Козлов. Третье место досталось югорчанину Виталию Михно.

Среди студентов титул лучшего также достался тюменцам, точнее тюменке: первое место заняла студентка ТюмГУ Марина Чемолдина. На втором месте – студент ТюмГУ Владимир Нестор. Третье место занял курганец Иван Коркин.

Лидеров конкурса награждал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев. По его словам, популяризация профессии «инженер информационной безопасности» сегодня становится крайне важной.

– Номинация «Лучший инженер информационной безопасности» впервые появилась в этом году. Инициатором данной компетенции на конкурсе «Славим человека труда» была Тюменская область, в ней приняли участие студенты и рабочие от 20 до 37 лет. Надеемся, что количество участников будет больше, – сказал Владимир Сысоев.

Дополним, торжественное награждение состоялось в рамках XIII форума «ИНФОТЕХ-2020».