Многие тюменцы переживают, что новогодние праздники ушли, а наеденные лишние килограммы остались. После долгих выходных достаточно сложно входить в рабочий ритм, а уж тем более посещать спортзал. Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» узнал, как скинуть лишние кило и привести свое тело в порядок к лету.Фитнес-тренер Ольга Завьялова рассказала, что перед началом борьбы с лишним весом нужно не только взвеситься, но и сделать замеры.– Взвешивание – не совсем явный отсчет того, худеем мы или поправляемся. Нужно замерить область над грудью и под грудью, проводя сантиметровой лентой в области лопаток. Затем нужно померить талию и область ниже талии на три сантиметра, область ягодиц и одну ногу на выбор. Мужчины могут также замерять размер бицепса, для них это будет интересно, – подчеркнула тренер.Ольга рассказала, что без физических нагрузок, соблюдая лишь питание, качественной потери веса не будет. Если у вас нет времени на занятия спортом, вы можете обзавестись привычкой подниматься до верхнего этажа в вашем доме и спускаться обратно по лестнице. И лишь потом подниматься на лифте к себе в квартиру. Пусть это будет ежедневным ритуалом. Помимо этого в вашей жизни должна присутствовать ходьба по улице. Потребление кислорода сжигает лишний жир.– Вы можете замерять количество шагов за неделю. Их должно быть от 70 тысяч до 100 тысяч, – советует гуру фитнеса. – А если вам нравится заниматься онлайн, то можно подписаться на симпатичного для вас тренера и работать с ним по онлайн-тренировкам. В день нужно заниматься фитнесом минимум 15 – 20 минут или 3 – 4 раза в неделю по часу.Также Ольга посоветовала не мучить себя диетами. Утром перед завтраком нужно выпить стакан теплой воды. Это позволит быстрее пробудиться организму и настроить ЖКТ на переваривание пищи.Желательно, чтобы в день тренировки завтрак был белковый или белково-углеводный. Это может быть яичница, вареные яйца, кусочек ржаного хлеба с сыром или авокадо. Перекусом в течение дня может быть фрукт. Остальные приемы пищи нужно приготовить заранее и взять в контейнерах с собой. Это может быть рыба или замороженные овощи. Ужин также должен быть белковым. При этом, если вы хотите скинуть пару килограммов, питаться 5-6 раз в день необязательно.Еще одним ежедневным ритуалом должен стать контрастный душ.– Во время контрастного душа нужно переходить от теплой приятной температуры к более прохладной. Таких переходов должно быть 5 – 7. После душа нужно обтираться жестким полотенцем, особенно те зоны, которые нас интересуют. Если вы хотите похудеть в области живота, то нужно выполнить растирающие движение жесткой щеткой и выполнить массажные движения антицеллюлитным маслом. Если сразу после этого вы пойдете прорабатывать пресс, то эффект возрастет в разы, – отметила собеседница «Комсомолки».Для того чтобы привести себя в хороший внешний вид к лету, раз в неделю с семьей необходимо выходить на длительные прогулки. Ольга советует взять с собой теплый чай и различные зимние снаряды для более активного отдыха на свежем воздухе. Кроме прогулок стоит обратить внимание на посещение сауны или бани (если у вас нет к этой процедуре противопоказаний). Такой досуг полезен 1-2 раза в неделю или после каждой полноценной тренировки.– Если нет возможности посещать баню, то перед сном нужно делать упражнения на растяжку. Это расслабит организм, – поделилась тренер по фитнесу.Помимо питания и тренировок, нужно соблюдать режим дня. Желательное время для сна – с 22.00 до 6.30. Организм будет более отдохнувшим и готовым сбросить лишний вес.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПричины лишнего веса у мужчин и женщин: эксперты назвали главные мифыЭксперты назвали главные мифы о причинах лишнего веса у мужчин, женщин и рассказали, как от него избавиться без вреда для здоровья (подробнее)Ожирение у мужчинМужчины и женщины по-разному набирают и снижают вес, мужчинам зачастую проще похудеть за счет питания и активности. Однако, это не делает проблему ожирения у мужчин менее острой. Нередко мужчины меньше заботятся о своем здоровье и запускают проблему, что грозит серьезными последствиями (подробнее)