В конце прошлого года у мультицентра «Моя территории» в Ишиме прошло закрытие проекта «Всети», который позволил участникам научиться основам SMM, дизайна, фото и видео, погрузиться в медиатренды и обрести команду единомышленников.Образовательная часть проекта прошла с 8 по 14 декабря. Она состояла из вебинаров, обучающих встреч с региональными, федеральными экспертами и заданий-челленджей. За неделю прошло 3 закрытых и 3 открытых вебинара. В конце участники на практике создавали продукт с применением полученых знаний. За каждое выполненное задание команды получали баллы, с учетом которых формировался топ лучших. Также для участников были организованы челленджи, где каждый мог выделиться в личном зачете.В итоге победу одержала команда MediaMOZGI, а в пятерку лучших челленджмейкеров, которые на протяжении недели участвовали в челленджах проекта «Всети», вошли Пуртова Алина, Горгун Алина, Фомина Ксения, Винокурова Дарина, Савченко Олег.– Тридцать активных ребят сделали много полезного и развлекательного контента. Его можно посмотреть в наших социальных сетях. Теперь эти ребята станут частью медиаштаба мультицентра, который будет вести информационные паблики в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, – комментирует руководитель мультицентра «Моя территория» в Ишиме Павел Ханжин.