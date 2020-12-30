Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 декабря 2020 года. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 156 человек, с начала пандемии – 23 205.Всего зараженных: 23 205.Количество смертей: 198.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.Накануне оперативный штаб Тюменской области сообщил об очередном летальном исходе пациента, зараженного коронавирусной инфекцией.– Несмотря на усилия врачей, скончался мужчина, 59 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 57 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 59 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 61 год, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний, – сообщил оперштаб.8 985 человек к этому моменту остаются под медицинским наблюдением врачей, а 14 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, накануне среди 156 новых случаев заражения коронавирусом шесть приходятся на детей. За сутки 154 человека выздоровели (за весь период – 21 811), 679 человек находятся в Тюменской области на перевахтовке.В России на сегодняшний день зарегистрировано 26 513 человек с COVID-19, с начала периода – 3 131 550. Выздоровевших – 29 235, за весь период – 2 524 418. Умерших – 599, с начала периода – 56 426.