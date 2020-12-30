Современной представительнице прекрасного пола нужно уметь справляться со множеством ролей: мамы, жены, любящей женщины, при этом быть активной и успешной в своей трудовой деятельности.Нагрузка на ее организм повышается многократно, сказывается неравномерное питание, стрессы, экологическая обстановка. Именно поэтому женщине, как важному социальному звену, необходимо внимательно относится к своему здоровью. Ключевую роль здесь играет именно женское здоровье, считает акушер-гинеколог медицинского центра охраны здоровья семьи «МироМед» Андрей Бирюков.– При возникновении каких-либо симптомов, неприятных ощущений, нужно сразу же обращаться к врачу-гинекологу. Он выступает как врач общей практики с точки зрения женской физиологии. Оценивает состояние пациентки и направляет к смежным специалистам – кардиологу, неврологу и другим. В 80% случаев жалобы связаны с психосоматическими состояниями: хронической усталостью, стрессом, жизненными переживаниями.По словам врача, все это сказывается на цикличности процессов, происходящих в женском организме, в том числе проявляется в менструальном цикле. Поэтому задача специалистов «МироМед» – грамотно и индивидуально подойти к решению проблемы, устранить ее с минимальными страхами и болями за максимально короткий срок.Еще одна важная физиологическая составляющая женщины – это гормоны. В женском организме все направлено на продолжение рода, поэтому гормональные нарушения играют важную роль.– Это такая передовая. Процессы, еще пока не ставшие конкретным заболеванием, проявляются в изменениях гормонального фона, гормонального равновесия. Чаще всего они подтверждаются и в ходе клинического осмотра, результатов клинических анализов и из ультразвуковой диагностики. Можно увидеть эндокринологический статус в настоящем цикле женского организма.Доктор пояснил, что комплексное исследование позволяет составить картину по всем женским гормонам, в том числе по основным – эстрогену, прогестерону, гормону щитовидной железы – тироксину, важному гормону – пролактину, гормонам надпочечников, чтобы исключить заболевания, которые влияют на организм.Как таковых жизненных циклов функционирования женского организма нет. Представительницы прекрасного пола могут быть достаточно активны в любом возрасте. Здесь мы можем говорить о таком условном делении на репродуктивный период, климактерический период, период менопаузы и т.д. В эти интервалы происходят определенные, в том числе гормональные изменения.Каждой возрастной группе характерны определенные гинекологические проблемы и заболевания:· до 30 лет – проблемы инфекций, бесплодия, нарушений цикла, пластическая гинекология и интимная пластика;· от 30 до 45 лет – вопросы и проблемы с опухолевидными образованиями, эндометриозом, послеродовыми травмами, патологией молочных желез;· после 45-ти – генитоуринальный синдром, климакс, онкопатологии, прогрессирующее опущение органов малого таза;· после 60-ти – вопросы по онкопатологиям, сексуальной дисфункции, прогрессирующему генитоуринальныму синдрому.– Конечно, есть прямая связь с возрастом женщины, ее гормональными фазами, ее жизненными функциями и задачами. И важно, чтобы женщина понимала, что при обращении к гинекологу она должна получить информацию, на что нужно обратить внимание, какие могут быть варианты решений проблем, какие могут быть последствия и как их избежать. Со всеми этими заболеваниями пациенты обращаются в центр «МироМед». Медицина сегодня продвинулась настолько далеко, что позволяет сохранять женский организм в тонусе долгое время.По словам доктора, женщина может оставаться в прекрасном самочувствии и при ясной памяти далеко за 60 лет. Не говоря уже о сексуальной жизни, которая может присутствовать и после 70 лет, доставлять удовлетворение и счастье. При этом на сохранность здоровья на таком высоком уровне обеспечивает не сколько плановость посещения врача, сколько индивидуальный подход.– Раз в год или два раза в год женщина придет к гинекологу – это, по большому счету, роли не играет. Важно, чтобы у девушек и женщин была мотивация сохранять и беречь свое здоровье. Чтобы они приходили к врачу по любой проблеме. Это, конечно, и вопрос доверия клинике, и вопрос доверия доктору, вопрос воспитания и информированности. В целом социальный аспект, не только медицинский.По мнению доктора, заставлять пациентов раз в год, формально, наскоком проходить всех врачей, не совсем правильно. Частная медицина как раз позволяет избежать такого подхода – «для галочки» – в отношении своего организма.– Врачам тоже хочется заниматься населением, которое мотивировано сохранять свое здоровье. Медицина должна строиться на принципах взаимности. Это когда пациент доволен, что врач помог решить ему проблему, а специалист доволен тем, что реализовал себя как специалист и достиг результата в лечении пациента. Частная медицина позволяет этот принцип реализовать.г. Тюмень, ул. Орловская, 54Тел. +7 3452 560-900Официальный сайт: miromed72.rumiromed72@mail.ru