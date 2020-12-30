Тюмень – один из ключевых промышленных городов нашей страны. Здесь расположено свыше 50 заводов, на каждом из которых трудятся сотни и даже тысячи человек. Одним из таких значимых предприятий города является «ЭСАБ-Тюмень», входящий в состав компании ESAB – одного из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки металлов.Сварка используется повсюду: от гаражных ворот и заборов до уходящих за горизонт трубо- и нефтепроводов, насосных и компрессорных станций, реакторов, кораблей и автомобилей. Завод «ЭСАБ-Тюмень» ежегодно производит больше 20 тысяч тонн сварочных материалов – электродов и проволоки для домашнего и промышленного пользования, которые поставляются во все регионы России и в страны СНГ.Помимо Тюмени ESAB локализует производство сварочных материалов еще в Санкт-Петербурге, но именно тут в 1994 году совместно с компанией «Запсибгазпром» был организован выпуск расходных материалов для дуговой сварки. Тогда завод назывался «СИБЭС», и для российского мира сварки приход глобальной корпорации был практически беспрецедентным.Тогда на предприятии было установлено передовое шведское оборудование и переданы технологии производства, но полностью эсабовским оно стало только в 2012 году. Сегодня на двух заводах компания производит порядка 45 тысяч тонн материалов в год – это в 5 раз больше, чем в начале своего пути в России.Сейчас завод выпускает несколько видов электродов, среди них фирменные электроды ОК 46.00, изобретенные основателем компании ESAB Оскаром Келльбергом 115 лет назад и до сих пор остающиеся самыми используемыми по всему миру, а также электроды УОНИ-13/55, разработанные в СССР еще в 40-х годах прошлого века и «работающие» на всех производствах России.Последние несколько месяцев «ЭСАБ-Тюмень» готовится к запуску производства неомедненной сварочной проволоки. Она отличается повышенной безопасностью и экологичностью. Сейчас на отечественный рынок поставляется полированная проволока только премиального качества и соответствующей цены, и локализация ее производства в Тюмени сделает этот материал более доступным. Что немаловажно, перевод производственных мощностей на выпуск неомедненной проволоки благоприятно повлияет на экологию города.На предприятии трудится больше 140 человек, и среди них много специалистов со стажем работы на производстве более 10 лет. Заводчане активно участвуют в жизни родного города. К примеру, осенью высаживали деревья для новой аллеи Слава Победителям на площади Памяти, а в феврале в городе будут развешаны скворечники, сконструированные на заводе «ЭСАБ-Тюмень». В следующем году в планах еще больше активностей и, конечно, развитие родного предприятия, потому что его потенциал еще предстоит раскрыть.«ЭСАБ» – мировой лидер в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. Специалисты разрабатывают инновационное и признанное во всем мире оборудование и решения с учетом пожеланий заказчиков, опираясь на свой богатый опыт и складывавшиеся годами традиции в области промышленного лидерства.