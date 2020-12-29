Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 декабря 2020 года. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 154 человека, с начала пандемии – 23 049.Всего зараженных: 23 049.Количество смертей: 194.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.Накануне оперативный штаб Тюменской области сообщил об очередном летальном исходе пациента, зараженного коронавирусной инфекцией.– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 67 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания, – сообщил оперштаб.8 914 человек к этому моменту остаются под медицинским наблюдением врачей, а 15 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, накануне среди 154 новых случаев заражения коронавирусом заболели десять детей. За сутки 161 человек выздоровел (за весь период – 21 647), 679 человек находятся в Тюменской области на перевахтовке.За последние сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 874 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 827 летальных исходов, выздоровело 2 496 183 человека.