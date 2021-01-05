Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 160 и составило 24 147 человек.Всего зараженных: 24 147.Количество смертей: 207.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.Несмотря на усилия врачей, скончались 3 человека: мужчина, 40 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 71 год, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии и хронических заболеваний; женщина, 67 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии и хронических заболеваний.За минувшие сутки зарегистрировано 160 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 24147), 141 человек выздоровел (за весь период – 22704), 9 детей заболели (из общего числа заболевших), 11 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 186 человек остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 207 пациентов с коронавирусом.За последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 518 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 632 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 506 летальных исходов, выздоровели 2 662 668 человек.