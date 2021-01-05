Пандемия коронавируса и удаленный режим работы сказались на всех сферах жизни. Всем пришлось учиться жить в формате онлайн и на ходу менять, переформатировать проекты и планы.– Мы полностью перезагрузили работу инспекторов по охране детства и проект «Детство БезОпасности». Вся эта работа связана с профилактикой детской смертности, асоциального поведения. Всю работу мы перевели в режим микрогрупповых занятий, когда помощь оказывалась практически индивидуально, – рассказала директор регионального центра «Семья» Елена Перминова.Изменилась и работа службы экстренного реагирования «Ребенок и семья», специалисты которой круглосуточно помогают в решении семейных конфликтов, профилактике преступлений в отношении детей. Сейчас эта служба работает в режиме «единого окна» и называется «Семейная диспетчерская». По всем вопросам и проблемам, интересующим или тревожащим темам родители и все неравнодушные горожане в ситуациях, когда ребенку грозит опасность, могут обратиться в единый кол-центр по телефону 8-800-200-72-01.Опытный кризисный психолог выслушивает и принимает решение о том, подключать специалистов к разрешению проблемы или экстренно выезжать на место.– Также мы отработали и модернизовали службу консультации для родителей по вопросам воспитания и образования детей. Она бесплатная, называется «Точка опоры», специалисты тоже помогают фактически индивидуально. Консультацию специалиста можно получить как очно по месту проживания, так и онлайн, по скайпу, или телефону. Выбрать консультанта и записаться на удобное время и в ближайший к дому консультационный пункт, можно на сайте точкаопоры72.рф.Отметим, что на территории региона на сегодняшний день около 700 специалистов обеспечивают бесплатное консультирование родителей.