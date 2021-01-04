Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 153 и составило 23 987 человек.Всего зараженных: 23 987.Количество смертей: 204.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.За минувшие сутки 145 человек выздоровели (за весь период – 22563), 10 детей заболели (из общего числа заболевших), 11 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9133 человека остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 204 пациента с COVID-19.Режим дистанционного обучения для учащихся 6 – 10 классов закончится для всех школ Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Тюменского района области с 11 января. Такое решение сегодня принято на заседании областного оперативного штаба при поддержке регионального управления Роспотребнадзора с учётом явной положительной динамики по снижению количества заболевших школьников.В Тюменской области снижается заболеваемость COVID-19. На сегодняшний день показатель заболеваемости в регионе составляет 1 579 случаев на 100 тысяч населения. Это в 1,4 раза меньше, чем в среднем по России.За последние сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 482 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 21 154 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 260 138 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 988 летальных исходов, выздоровели 2 640 036 человек.