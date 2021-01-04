Режим дистанционного обучения для учащихся 6 – 10 классов закончится для всех школ Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Тюменского района области с 11 января. Такое решение сегодня принято на заседании областного оперативного штаба при поддержке регионального управления Роспотребнадзора с учётом явной положительной динамики по снижению количества заболевших школьников.– Дистанционное образование свою задачу выполнило. Переход к обычному режиму обучения – хорошая новость для родителей. Но при этом будет усилен контроль за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях, – предупредил губернатор региона Александр Моор.По информации оперштаба, за последние две недели 2020 года по сравнению с аналогичным предшествующим периодом заболеваемость COVID-19 в регионе среди школьников 12 – 17 лет снизилась в полтора раза, а среди школьников 7 – 11 лет – в 1,6 раза. Общая заболеваемость среди школьников уменьшилась на 62%.