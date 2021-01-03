Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 января 2021 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 156 человек, среди них 47 детей. С начала эпидпериода заболели 23 834.Всего зараженных: 23 834.Количество смертей: 204.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.Оперативный штаб Тюменской области сообщил, что за минувшие сутки в регионе не зафиксировано ни одного летального исхода. 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Тюменской области под медицинским наблюдением остается 9 141 человек, а 679 находятся в нашей области на перевахтовке. Вылечились 138 человек, за весь период – 22 418.За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 504 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 847 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 236 787 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 58 506 летальных исходов, выздоровели 2 618 882 человека.