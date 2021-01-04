4 открытые лекции прошли в рамках проекта «КонцептХаб» в 2020 году, их посетили 200 человек. Спикерами проекта в прошлом году были московский социолог Виктор Вахштайн, профессор РАН и доктор филологических наук Светлана Бурлак, научная журналистка и автор блога «Всё как у зверей» Евгения Тимонова, врач, научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов. На каждой лекции велись онлайн-трансляции, записи всех лекций можно посмотреть на канале проекта.В прошлом году на проекте говорили о социальных связях в эпоху пандемии, о лекарствах и вакцинах от коронавируса, о происхождении языка и появлении «рекламы» в живой природе. Самой популярной стала лекция Евгении Тимоновой, а в онлайне, ожидаемо, лекция Алексея Водовозова, ее уже посмотрели больше 3 тыс. человек.– Этот год дался проекту непросто, нам пришлось подстраиваться под современные реалии, проводить лекции с учетом всех ограничительных мер: наши слушатели были в масках, соблюдалась социальная дистанция, а количество людей на лекции сократилось до 50. Но тем не менее еще в середине года мы с командой проекта решили, что мы должны обязательно провести очные лекции, потому что многие соскучились по офлайн-форматам, и проект «КонцептХаб» стал для таких людей глотком свежего воздуха», − рассказала о прошедших лекциях Виктория Елизарова, руководитель проекта «КонцептХаб».«КонцептХаб» существует в Тюменской области с 2015 года, за это время в Тюмени прошло 26 лекций. В разные годы спикерами проекта становились известные ученые, блогеры, журналисты, популяризаторы науки. За пять лет лекции посетили более 3,5 тыс. жителей региона, в том числе из Тобольска, Ишима и Ялуторовска.