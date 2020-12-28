Прямая линия с губернатором Тюменской области Александром Моором стартует сегодня, 28 декабря, в 18.30. Во время онлайн-эфира глава региона ответит на вопросы жителей, которых на сегодняшний момент поступило более 1,5 тысячи. Мы будем вести прямую трансляцию на нашем сайте и публиковать ответы на вопросы в режиме онлайн.Губернатор приводит цифры и факты: что было сделано в 2020 году и с какими успехами Тюменская область входит в новый 2021 год.– Несмотря на пандемию, год был для нас результативным, – подчеркнул Александр Моор.ОБРАЗОВАНИЕ– На третьей неделе сентября выросло число заболевших коронавирусом. Мы долго обсуждали, что делать дальше: переводить детей на дистанционку, продлевать ли каникулы. Заболеваемость детей действительно была ниже, но количество болеющих учителей было большим. Вы сами знаете, что в расписании были проблемы, так как учителя болели. Мы посоветовались с эпидемиологами и решили, что вторую четверть начинаем дистанционно. Ученики начальных классов учились очно, потом перевели старшеклассников на очное обучение. Все решения позволили сбить темпы прироста заболеваемости, и мы дали возможность выздороветь нашим учителям. Мое убеждение: решение было верным, – подчеркнул губернатор.Если динамика сохранится и в новогодние праздники не будет всплеска заболеваемости, то с началом третьей четверти дети вернутся в школы. Что касается дополнительного образования, то дистант до 15 января – единственное правильное решение.СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛМного вопросов было о школе в Плеханова, строительство которой отложили из-за корректировки бюджета, о школе и детском саде в Березняках.– Проектная документация на школу в Плеханова находится на государственной экспертизе. Надеюсь, к концу первого квартала мы ее пройдем. Проект школы в Березняках еще не изготовлен, а вот в Новопатрушева экспертизу скоро пройдем.ДОРОГИАлександр Моор отмечает, что район «Тюменской слободы» застраивается. По его словам, два-три года, и всё «поле» будет застроено. Ситуация на дорогах там очень тяжелая, и в час пик большие пробки.– Я поручил заместителю Сергею Шустову решить проблему транспортной доступности «Тюменской слободы». Это непросто, – отметил губернатор.ВАКЦИНАЦИЯВ Тюменскую область поступило 2,5 тысячи доз вакцин для групп риска. Ставят прививку медикам, учителям и работникам сферы соцобслуживания.– После новогодних праздников мы объявим, как и где можно будет записаться на вакцинацию всем желающим. Дальше работники медицинских учреждений свяжутся с вами и пригласят в прививочный пункт. Я призываю не бояться, а делать прививки. После того как у нас будет иммунитет, мы сможем говорить о победе над пандемией, – заключил губернатор.ЗДРАВООХРАНЕНИЕВо время пандемии в регионе сократилась плановая помощь, чтобы медики работали в моногоспиталях, а люди не толкались в больницах. Сейчас объемы плановой помощи будут снова наращивать из-за стабилизации эпидемиологической обстановки.ГАЗИФИКАЦИЯАлександр Моор поручил главе Тюмени Руслану Кухаруку завершить газифицацию домов по улице Маресьева. Газопровод проложен давно, а самого газа нет.Что касается поселка Малые Акияры, в плане газификации Тюменской области проектирование запланировано на 2022 год, строительно-монтажные работы – на 2023 год.КАЧЕСТВО ВОДЫ– То, что в воде есть песок и земля, это недоработка. Могу предположить, что подрядчики невнимательно установили трубы, в которых был песок, и всё это попало к потребителям, – предположил Александр Моор, отвечая на вопрос тюменки о плохом качестве воды.Глава региона поручил директору департамента ЖКХ Тюменской области Мугаммиру Галиуллину разобраться с причинами плохого качества воды, а потребителей призвал сообщать обо всех проблемах.В заключение Александр Моор поблагодарил жителей Тюменской области за критику и интересные вопросы. Глава региона пожелал всем счастья и здоровья и поздравил с наступающим Новым годом.