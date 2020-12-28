Драку в тюменском общественном транспорте уже можно назвать очередной. Летом пьяный пассажир со спутницей «наваляли» кондуктору, которая требовала надеть маску согласно требованиям Роспотребнадзора. По этой же причине из автобуса высаживали молодую семью с младенцем – на ребенке не было маски. Бывало, что пассажиры умудрялись зайцем ехать в общественном транспорте, а раздосадованные работники автобусного парка выставляли их даже на мороз. В очередной раз причиной автобусной драки стали 27 рублей – стоимость билета за проезд.Этот случай активно обсуждают в соцсетях, одной из свидетельниц удалось подробно запечатлеть на видео от начала до конца весь инцидент. Она же сообщает: драка случилась из-за оплаты за проезд.– Конфликт случился из-за проезда. Человек заплатил и вышел, потом зашел обратно, а водитель его не запомнил. Пассажиры подтвердили, что этот человек оплачивал, водитель попросил прощения. Как бы все было нормально, но пассажир начал просить номер телефона водителя, чтобы с ним встретиться после работы и поговорить. Водитель предложил поговорить сейчас, они вышли пообщаться и началось, – сообщила свидетельница случившегося.Водитель и пассажир вышли на тротуар и кинулись в драку, изрядно перепугав пассажиров. Когда мужчин наконец разняли, водитель сел в автобус и сообщил пассажирам, что ждет наряд полиции – автобус дальше не поедет. Более того, «потерпевший» пассажир кричал, что у водителя якобы есть пистолет, которым он пригрозил неуемному мужчине.Люди вышли на остановке «Севастопольская» в ожидании следующей маршрутки. Как в автобусе, так и в соцсетях, большая часть публики встала на сторону водителя.– Им надо на дорогу смотреть, рассчитывать пассажиров, еще и за каждым смотреть, кто там запрыгивает и выпрыгивает. Действительно, в лицо запоминать не обязан, – поделилась своим мнением подписчица одного из городских пабликов.На запрос kp.ru о случившемся происшествии городская полиция ответила, что УВД по Тюмени даже не принимало сообщений об инциденте. Видимо, бойцы 62-ой маршрутки разобрались в ситуации без полиции.