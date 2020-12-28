Резиденция Дедушки Мороза в Тюмени распахнула свои двери для горожан. Сказочный домик находится рядом с главной новогодней красавицей елочкой на площади 400-летия Тюмени.Начиная с 27 декабря встретиться с главным новогодним волшебником можно в любой день каникул. Он с удовольствием послушает выученные к Новому году стихотворения и сфотографируется с вами на память. Правда, есть одно «но». Из-за пандемии волшебника и его гостей будет разделять оргстекло.В воскресенье у резиденции выстроилась целая очередь тюменцев, желающих встретиться с волшебником. В дом проходят по очереди: одна семья или компания, которая пришла вместе. На входе всем гостям измеряют температуру, обрабатывают руки и выдают маски, если они их вдруг забыли. После привычной для всех процедуры маленькие гости знакомятся с Дедушкой и рассказывают ему стишки.Резиденция внутри очень уютная, а обстановка особенная, сказочная. Искусственный камин добавляет теплой атмосферы, а фон из полок с книгами дарит ощущение волшебства.В углу сказочной локации стоит волшебный сундук. Предприимчивые родители умудряются прятать туда подарки, которые потом дарят малышам Дедушка Мороз и Снегурочка.Пока внутри резиденции происходит волшебство, на улице скучать тоже не приходится. По соседству с домиком установлен большой экран, на котором транслируются праздничные видео. А по площади гуляют различные сказочные герои, которые дарят тюменцам хорошее настроение и фото на память.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодний стол – 2021 по-сибирски: что приготовить на Новый год – 2021, кроме салата оливье и селедки под шубойНовый год уже совсем на носу, а россияне обдумывают, какие блюда приготовить на праздничный стол. Наверняка основные классические рецепты различных яств повторяются из года в год, а многие сибиряки забывают о своей традиционной кухне, которой можно разнообразить праздничную трапезу (подробнее)Алкогольные коктейли на Новый год – 2021: чем согреться в суровую сибирскую новогоднюю ночь 2021Когда часы бьют полночь, а за окном гремят салюты, мы поднимаем бокал шампанского. Но зачем повторяться, когда можно разнообразить стандартные алкогольные напитки парочкой коктейлей? Предлагаем несколько рецептов для блестящего праздника (подробнее)Сколько стоит новогодний стол в Тюмени в 2021 годуМы отправились с новогодним настроением и рецептами по магазинам, чтобы выяснить, во сколько тюменцам выйдет средний чек новогоднего стола (подробнее)На Цветном бульваре в Тюмени возводят ёлку: монтаж каркаса почти завершенВысота лесной красавицы составит 28 метров (подробнее)Как будет выглядеть ледовый городок в Тюмени в 2020 годуСейчас местные власти ищут подрядчика (подробнее)Новый год – 2021 в Тюмени: как украсят Тюмень к праздникуНовые скверы и парки украсят новой иллюминацией (подробнее)«Настроение супер!»: в Тюмени открылся самый большой катокПо громкоговорителю регулярно транслируются правила поведения на льду (подробнее)В Тюмени состоялся необычный предновогодний эфир с Дедом МорозомОнлайн-встреча прошла в преддверии дня рождения главного волшебника страны (подробнее)Новый год в Тюмени – 2021: украшения, елки, гирлянды и шарики. Гуляем по ТЦ и прицениваемсяРассказываем, сколько стоит купить на Новый год – 2021 в Тюмени елку, шарики и другие красивые украшения (подробнее)Купить подарок на Новый год – 2021 в Тюмени: что и почёмРассказываем, где купить подарок на Новый год – 2021 в Тюмени (подробнее)Новый год в Тюмени – 2021: сколько стоит пригласить в гости Деда Мороза в Тюмени в 2020 году?Рассказываем, сколько стоит пригласить в гости Деда Мороза в Тюмени в 2020 году ( подробнее)Тюменским модницам на заметку: что надеть в Новый год – 2021? Встречаем год Белого Металлического БыкаСекреты удачного и эффектного новогоднего наряда дала тюменский стилист Алекса (подробнее)Новогодний корпоратив – 2021 в Тюмени: заведения, цены и новогодние программыРассказываем, где провести новогодний корпоратив – 2021 в Тюмени (подробнее)Новый год – 2021 в Тюмени: как украсят Тюмень к праздникуНовые скверы и парки украсят новой иллюминацией (подробнее)Дед Мороз отпраздновал свой день рождения в Тюмени фейерверком из конфетти, песнями и загадкамиВолшебник не стал отменять торжество из-за коронавируса и устроил небольшое праздничное торжество на открытом воздухе (подробнее)Как украсили Тюмень к Новому году – 2021: любуемся светящимися мишками, каретой Золушки и новогодними елкамиПредпраздничный фоторепортаж перед Новым годом – 2021 в Тюмени окунет вас в сказку (подробнее)Елка на Новый год в Тюмени 2021: сколько стоит и где купитьРассказываем, за сколько можно купить елку на Новый год в Тюмени (подробнее)