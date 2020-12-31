Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 января 2021 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 160 человек, с начала периода – 23 365.Всего зараженных: 23 365.Количество смертей: 198.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.Накануне оперативный штаб Тюменской области сообщил, что в регионе выявлено еще 160 случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии – 23 365). Среди заболевших, выявленных за минувшие сутки, трое детей. 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 8 850 пациентов. 679 человек в нашей области находятся на перевахтовке.169 человек излечились от коронавируса (за весь период – 21 980). За весь период пандемии в Тюменской области скончались 198 пациентов с COVID-19.В преддверии Нового 2021 года к тюменцам обратилась главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо. Она напомнила, что наш регион одним из первых встретился с главным вызовом 2020-го – новой коронавирусной инфекцией. По сей день всеобщими усилиями область справляется с напастью.Также 31 декабря к тюменцам обратилась замгубернатора Ольга Кузнечевских, которая напомнила о важности соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других вынужденных ограничений, введенных Роспотребнадзором страны, чтобы замедлить распространения COVID-19, уберечь себя и близких от злополучного вируса.О коронавирусе в своей поздравительной речи упомянул и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он поблагодарил жителей Тюменской области за мужество, стойкость, оптимизм.– Дорогие земляки! Мы прожили непростой год. Мы столкнулись с трудностями – вызовами пандемии коронавируса. Сердечно благодарю всех медицинских работников – настоящих героев, которые каждый день ведут борьбу за жизнь и здоровье земляков. В этом году на них легла огромная нагрузка, и они не подвели. За что мы все говорим им огромное искреннее спасибо!Также накануне «Комсомолка» писала о пользе дыхательной гимнастике – еще никогда так много о ней не говорили, как в уходящем 2020 году.За последние сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 593 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 922 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 159 297 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 019 летальных исходов, выздоровели 2 554 340 человек.