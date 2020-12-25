Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 22 419 человек.Всего зараженных: 22 419.Количество смертей: 192.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 66 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронического заболевания и крайне отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 192 пациента с ковидом.За минувшие сутки 160 человек выздоровели (за весь период - 21 025), 13 детей заболели (из общего числа заболевших), 20 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 384 человека остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке.Более 17 тысяч человек прибыли в Тюменскую область из-за границы с августа по декабрь 2020 года. У 171 жителя выявили коронавирусную инфекцию.За последние сутки в России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 563 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 27 397 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 398 254 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 53 659 летальных исходов, выздоровели 2 398 254 человека.