В ноябре активисты партии проинтервьюировали более 300 жителей региона. Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. С них и начнется практическая деятельность «Новых людей» в регионе.– Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться жителям Тюменской области. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов, которые приходят к нам в штаб. Здесь каждый может предложить свою идею, – рассказали в реготделении.Сейчас в партии «Новые люди» созданы 10 федеральных комитетов, в том числе по образованию, экологии, здравоохранению и туризму. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.– Первое место, согласно результатам опроса, получили инициативы, связанные с помощью врачам и пациентам во время пандемии коронавируса. Наши активисты провели концерт под окнами моноинфекционного госпиталя ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» в городе Тобольске. Играли на скрипке, пели. После концерта активисты передали в больницу наборы с фруктами и именные открытки с теплыми пожеланиями, – рассказал руководитель Тюменского отделения «Новых людей» Владислав Осатюк.Второе место досталось проекту #людипомогают. Этот проект собирает неравнодушных людей, которые доставляют старшему поколению продукты, медикаменты. По заявкам нуждающихся стариков волонтеры за свои средства закупают продукты питания. На третье место тюменцы поставили образовательный проект, который направлен на развитие финансовой грамотности и изучение способов обезопасить себя от мошенничества.Также жители региона сообщили активистам «Новых людей», что считают очень важным не оставлять без внимания сферу образования. Особенно сейчас, в период пандемии. Их также беспокоит проблема благоустройства районов и города. Горожане отмечают, что город мало приспособлен для пешеходов. В партии намерены учесть в дальнейшей работе предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.СправкаПартия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Председателем партии 8 августа 2020 года был избран предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске – более 15% голосов избирателей. В Тюменской области отделение партии «Новые люди» работает с ноября.Штаб партии «Новые люди» находится по адресу: Тюмень, ул. Дзержинского, 15.Телефон +7 (908) 872-57-64.О текущих проектах в Тюменской области «Новые люди» рассказывают в социальных сетях:«ВКонтакте» https://vk.com/newpeople.tumenInstagram https://www.instagram.com/newpeople_tyumen/