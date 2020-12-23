Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 166 и составило 22 084 человека.Всего зараженных: 22 084.Количество смертей: 190.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.За минувшие сутки зарегистрировано 166 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 22 084, 159 человек выздоровели (за весь период – 20 703), девять детей заболели (из общего числа заболевших), 15 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 548 человек остаются под медицинским наблюдением, 969 человек находятся на перевахтовке.Скончались 4 человека: мужчина, 60 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 66 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной абсцедирующей пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 61 год, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 37 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 190 пациентов с ковидом.В Тюменскую область поступило 1 142 дозы вакцины от COVID-19. Местным жителям рассказали о противопоказаниях к вакцинации.За последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 549 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 447 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 933 753 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 52 461 летальный исход, выздоровели 2 343 967 человек.