На автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск, которую в народе именуют «трассой смерти», сегодня, 23 декабря, произошло страшное ДТП. Автоинспекторы сообщают, что в аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей: все они являются членами одной семьи.– По предварительным данным, автомобиль Hyundai выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом Volvo. В легковом автомобиле ехала семья из Нижневартовска. В результате дорожного инцидента погибли 34-летняя мать и два несовершеннолетних ребенка: мальчик 2010 и девочка 2012 годов рождения, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.В ведомстве также отметили, что от удара 36-летнего водителя южнокорейской легковушки выбросило из машины на асфальт. Мужчина получил серьезные травмы и также скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшей аварии.Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о гибели четырех человек на трассе Тюмень – Курган. Столкновение автомобилей Mitsubishi и Lada произошло из-за выбежавшего на дорогу кабана. Один из водителей выехал на встречку, пытаясь не сбить животное, однако врезался в другой автомобиль. От удара «Лада» опрокинулась в кювет, а кабана разорвало.