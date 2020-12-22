Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 23 декабря 2020 года: Роспотребнадзор закрывает бары и магазины

Тюменский Роспотребнадзор закрывает бары и магазины. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 21 918 человек.

Всего зараженных: 21 918.

Количество смертей: 186.

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зарегистрировано 165 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 21 918), 157 человек выздоровели (за весь период – 20 544), девять детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 141 человек остается под медицинским наблюдением, 818 человек находятся на перевахтовке.

Скончались 6 человек: мужчина, 41 год, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; женщина, 36 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и крайне отягощенного анамнеза; мужчина, 60 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 54 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 65 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 52 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 186 пациентов с COVID-19.

В Тюмени сотрудники местного управления Роспотребнадзора продолжают контролировать соблюдение организациями мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Так, в декабре ими проверено 318 объектов, из них в 103 выявлены нарушения.

За последние сутки в России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 561 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 158 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 906 503 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 51 912 летальных исходов, выздоровели 2 319 520 человек.